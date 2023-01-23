В столице делки торговали украинскими паспортами: кому, за сколько, зачем

Дельцы назывались сотрудниками Службы Безопасности Украины (СБУ) и предлагали иностранцам свое "содействие" в получении украинского паспорта, пишут "Комментарии".



СБУ задержала в Киеве делков, которые продавали украинские паспорта

Ловкие "предприниматели" обещали своим клиентам использовать вроде бы собственные "связи" в правоохранительных органах. Стоимость такого паспорта составила 10 тысяч долларов. Именно за такие деньги участники банды "гарантировали" оформление украинского гражданства для россиянки, имеющей вид временного проживания на территории нашего государства.

Для "убедительности" злоумышленники демонстрировали гражданке РФ липовое служебное удостоверение, что должно убедить в возможностях влиять на принятие решения. Сотрудники СБУ задержали "коллег" при передаче первой части денег за документ.

По данным следствия, фигурантами оказались двое киевлян, один из которых привлекался к уголовной ответственности за нападение на полицейского.

По информации прес-службы силовиков, идет расследование, чтобы установить все обстоятельства правонарушения, схемы, по которым работали дельцы, и привлечь виновных к ответственности.

Как писали ранее "Комментарии", мошенники-архитекторы сломали электронную систему, чтобы легализовать незаконные застройки. Мошенники пытались легализовать незаконные застройки и подделывали сертификаты аттестации архитекторов. Через несанкционированный доступ к Единой государственной е-системе в сфере строительства, высокопоставленные должностные лица Национального союза архитекторов и органы государственной власти, местного самоуправления, а также члены отдельных коммерческих структур пытались легализовать незаконные застройки и подделывать сертификаты аттестации архитекторов.

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