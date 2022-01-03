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В Ровно пьяный помощник экс-депутата области сбил военного: он умер в больнице (ФОТО)

В центре Ровно нетрезвый водитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП - его уже задержали правоохранители

сегодня, 10:59
Автор:

Людмила Слободенюк
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В Ровно пьяный помощник экс-депутата области сбил военного: он умер в больнице (ФОТО)

Смертельная авария в Ровно: погиб военный. Фото с сайта Нацполиции

В центре Ровно нетрезвый водитель сбил человека и скрылся с места ДТП. Пешехода не смогли спасти врачи, а водителя лишь позже смогли задержать правоохранители. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Ровенской области, передают "Комментарии".

ДТП произошло в самом центре Ровно на улице Соборной. Водитель автомобиля на большой скорости сбил пешехода, переходившего дорогу в неустановленном месте. Водитель не остановился и уехал. Позже его задержали правоохранители недалеко от места аварии.

"Транспортное средство Audi с механическими повреждениями обнаружили на улице Дорошенко. И пассажир, и водитель вели себя агрессивно, поэтому к ним применили спецсредство наручники. Обзор водителя на состояние опьянения показал, что 24-летний житель села Бармаки, что неподалеку Ровно , управлял авто нетрезвым — 2,10 промилле алкоголя," — отметили в пресс-службе Нацполиции Ровенщины.

За жизнь потерпевшего несколько часов боролись медики, но спасти его не удалось. Погибшим, как впоследствии удалось выяснить, поскольку при нем не было документов, оказался 27-летний военнослужащий из Костополя, приехавший на новогодние праздники в отпуск.

А вот у водителя авто, по источникам журналистов Общественного, есть удостоверение помощника-консультанта на общественных началах областного депутата предыдущего созыва. В настоящее время ему грозит лишение свободы от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортом до десяти лет.

В Ровно пьяный помощник экс-депутата области сбил военного: он умер в больнице (ФОТО) - фото 2

В Ровно пьяный помощник экс-депутата области сбил военного: он умер в больнице (ФОТО) - фото 3

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Источник: https://rv.npu.gov.ua/news/dtp/smertelne-dtp-u-rivnomu-netverezogo-vodiya-vtikacha-zatrimali-patrulni-policzejski/
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