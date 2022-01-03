В Ровно пьяный помощник экс-депутата области сбил военного: он умер в больнице (ФОТО)

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Людмила Слободенюк
Смертельная авария в Ровно: погиб военный. Фото с сайта Нацполиции
В центре Ровно нетрезвый водитель сбил человека и скрылся с места ДТП. Пешехода не смогли спасти врачи, а водителя лишь позже смогли задержать правоохранители. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Ровенской области, передают "Комментарии".
ДТП произошло в самом центре Ровно на улице Соборной. Водитель автомобиля на большой скорости сбил пешехода, переходившего дорогу в неустановленном месте. Водитель не остановился и уехал. Позже его задержали правоохранители недалеко от места аварии.
За жизнь потерпевшего несколько часов боролись медики, но спасти его не удалось. Погибшим, как впоследствии удалось выяснить, поскольку при нем не было документов, оказался 27-летний военнослужащий из Костополя, приехавший на новогодние праздники в отпуск.
А вот у водителя авто, по источникам журналистов Общественного, есть удостоверение помощника-консультанта на общественных началах областного депутата предыдущего созыва. В настоящее время ему грозит лишение свободы от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортом до десяти лет.
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