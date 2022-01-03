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Три оперативных закупки за месяц: в Киеве полицейские стали "постоянными клиентами" блогерши на OnlyFans

В Киеве полицейские разоблачили женщину в создании и распространении порнографического контента

сегодня, 07:15
Автор:

Денис Подставной
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В Киеве правоохранители подозревают женщину в создании и распространении контента порнографического характера. Информация об этом опубликована в  реестре судебных решений. 

Три оперативных закупки за месяц: в Киеве полицейские стали "постоянными клиентами" блогерши на OnlyFans

Полиция. Фото: Pixabay

В ходе досудебного расследования, сотрудники правоохранительных органов установили, что женщина, находясь у себя дома, создавала и распространяла материалы порнографического характера на сайте "OnlyFans". Отмечается, что с помощью данного сервиса посетители за денежное вознаграждение получают фото и видео порнографического содержания.

Зимой 2021 года в ходе контроля за совершением преступления была осуществлена оперативная закупка. Для этого правоохранители привлекли тайного покупателя. Тот перешел на аккаунт продавца в социальной сети Instagram и после переписки с ней получил ссылку на сайт, благодаря которой у него появилась возможность приобрести порно-контент с участием собеседницы. 

Тайный покупатель перевел деньги продавцу, которые ранее ему передали правоохранители. После этого он получил доступ к профилю женщины, где она изображена на фото и видео с обнаженным телом и половыми органами. 

Далее стало известно, что у подозреваемой повторно возник преступный умысел, направленный на изготовление и распространение материалов порнографического характера. Менее чем через месяц была произведена еще одна оперативная закупка. Доступ к профилю подозреваемой, где хранился порно-контент, был получен таким же способом. Однако, как указывается в реестре судебных решений, сумма, которую полицейские передали тайному покупателю с целью осуществления закупки, уже была увеличена в несколько раз. 

Спустя несколько дней правоохранители решили произвести еще одну оперативную закупку. Стражи порядка выделили покупателю ту же сумму для совершения оной. 

В настоящее время женщине было сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения. Досудебное расследование продолжается. 


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Источник: https://reyestr.court.gov.ua/Review/102275963
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