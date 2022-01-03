Три оперативных закупки за месяц: в Киеве полицейские стали "постоянными клиентами" блогерши на OnlyFans

В Киеве правоохранители подозревают женщину в создании и распространении контента порнографического характера. Информация об этом опубликована в реестре судебных решений.

Полиция. Фото: Pixabay

В ходе досудебного расследования, сотрудники правоохранительных органов установили, что женщина, находясь у себя дома, создавала и распространяла материалы порнографического характера на сайте "OnlyFans". Отмечается, что с помощью данного сервиса посетители за денежное вознаграждение получают фото и видео порнографического содержания.

Зимой 2021 года в ходе контроля за совершением преступления была осуществлена оперативная закупка. Для этого правоохранители привлекли тайного покупателя. Тот перешел на аккаунт продавца в социальной сети Instagram и после переписки с ней получил ссылку на сайт, благодаря которой у него появилась возможность приобрести порно-контент с участием собеседницы.

Тайный покупатель перевел деньги продавцу, которые ранее ему передали правоохранители. После этого он получил доступ к профилю женщины, где она изображена на фото и видео с обнаженным телом и половыми органами.

Далее стало известно, что у подозреваемой повторно возник преступный умысел, направленный на изготовление и распространение материалов порнографического характера. Менее чем через месяц была произведена еще одна оперативная закупка. Доступ к профилю подозреваемой, где хранился порно-контент, был получен таким же способом. Однако, как указывается в реестре судебных решений, сумма, которую полицейские передали тайному покупателю с целью осуществления закупки, уже была увеличена в несколько раз.

Спустя несколько дней правоохранители решили произвести еще одну оперативную закупку. Стражи порядка выделили покупателю ту же сумму для совершения оной.

В настоящее время женщине было сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения. Досудебное расследование продолжается.

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