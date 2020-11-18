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Главная Новости Общество Криминал В Одесской области накрыли партию кокаина на миллионы долларов
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В Одесской области накрыли партию кокаина на миллионы долларов

Наркотики спрятали в контейнере с бананами

сегодня, 11:31
Автор:

Сергей Медведев

Крупную партию наркотиков задержали сотрудники правоохранительных органов под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры.

В Одесской области накрыли партию кокаина на миллионы долларов

Следователи СБУ совместно с сотрудниками Южного регионального управления ГПС Украины предотвратили  распространение 20 кг кокаина. Отмечается, что наркотик в Украину контрабандой доставили из Эквадора. По данным следствия, наркотическое средство прибыл из Республики Эквадор в контейнере с бананами, скрытый в рефрижераторе в 20 брикетах. Стоимость изъятой партии кокаина на "черном рынке" составляет около 4 млн долл США.

Сейчас правоохранители выясняют, кто мог быть причастен к наркоперевозкам и проводят другие следственные действия.

Как сообщал портал "Комментарии", в Киеве разоблачили наркодилера с крупной партией кокаина. Уроженец России находился в розыске за совершение тяжкого преступления и находился на территории Украины по поддельным документам. Во время обыска в его квартире следователи изъяли около 5 килограммов кокаина. Эксперты оценивают эту партию в 15 млн грн по ценам "черного" рынка. За нарушение украинского законодательства злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы.

 


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Источник: https://www.gp.gov.ua/ua/news?_m=publications&_t=rec&id=283929
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