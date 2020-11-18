В Одесской области накрыли партию кокаина на миллионы долларов

Крупную партию наркотиков задержали сотрудники правоохранительных органов под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры.

Следователи СБУ совместно с сотрудниками Южного регионального управления ГПС Украины предотвратили распространение 20 кг кокаина. Отмечается, что наркотик в Украину контрабандой доставили из Эквадора. По данным следствия, наркотическое средство прибыл из Республики Эквадор в контейнере с бананами, скрытый в рефрижераторе в 20 брикетах. Стоимость изъятой партии кокаина на "черном рынке" составляет около 4 млн долл США.

Сейчас правоохранители выясняют, кто мог быть причастен к наркоперевозкам и проводят другие следственные действия.

Как сообщал портал "Комментарии", в Киеве разоблачили наркодилера с крупной партией кокаина. Уроженец России находился в розыске за совершение тяжкого преступления и находился на территории Украины по поддельным документам. Во время обыска в его квартире следователи изъяли около 5 килограммов кокаина. Эксперты оценивают эту партию в 15 млн грн по ценам "черного" рынка. За нарушение украинского законодательства злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы.

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