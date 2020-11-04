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Главная Новости Общество Криминал В Киеве у россиянина изъяли пять килограмм кокаина
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В Киеве у россиянина изъяли пять килограмм кокаина

При задержании мужчина предъявил поддельные документы

сегодня, 13:14
Автор:

Сергей Медведев

В Киеве разоблачили наркодилера с крупной партией кокаина. Уроженец России находился в розыске за совершение тяжкого преступления и находился на территории Украины по поддельным документам. Во время обыска в его квартире следователи изъяли около 5 килограммов кокаина. Эксперты оценивают эту партию в 15 млн грн по ценам "черного" рынка.

В Киеве у россиянина изъяли пять килограмм кокаина

Злоумышленника задержали в Голосеевском районе столицы.

"В ходе проведения неотложных следственных действий по адресу проживания задержанного обнаружено и изъято около пяти килограммов порошкообразного вещества белого цвета, часть из которой уже была расфасована. Фигурантом оказался гражданин России, который находится в розыске за тяжкое преступление. Кроме этого он также разыскивался полицией Киева за подделку документов. Во время задержания мужчина оказал полицейским документы, которые также имеют признаки подделки", сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

За нарушение украинского законодательства злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы.

Как сообщал портал "Комментарии", на таможне Морского торгового порта "Южный" была задержана особо крупная партия кокаина, которая поставлялась из Эквадора в качестве контрабанды для распространения в Украине.


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Источник: https://www.npu.gov.ua/news/narkozlochini/policziya-kijeva-viluchila-u-42-richnogo-cholovika-blizko-p-yati-kilogram-kokajinu-andrij-krishhenko/
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