В Киеве у россиянина изъяли пять килограмм кокаина

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Сергей Медведев
В Киеве разоблачили наркодилера с крупной партией кокаина. Уроженец России находился в розыске за совершение тяжкого преступления и находился на территории Украины по поддельным документам. Во время обыска в его квартире следователи изъяли около 5 килограммов кокаина. Эксперты оценивают эту партию в 15 млн грн по ценам "черного" рынка.
Злоумышленника задержали в Голосеевском районе столицы.
За нарушение украинского законодательства злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы.
Как сообщал портал "Комментарии", на таможне Морского торгового порта "Южный" была задержана особо крупная партия кокаина, которая поставлялась из Эквадора в качестве контрабанды для распространения в Украине.
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