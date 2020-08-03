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Главная Новости Общество Криминал В порту под Одессой задержаны наркодилеры с невиданным количеством кокаина
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В порту под Одессой задержаны наркодилеры с невиданным количеством кокаина

Наркотическое вещество в виде белого порошка направлялось на "черный рынок" Украины из Эквадора

сегодня, 15:51
Автор:

Екатерина Белоброва
В порту под Одессой задержаны наркодилеры с невиданным количеством кокаина

На таможне Морского торгового порта "Южный" была задержана особо крупная партия кокаина, которая поставлялась из Эквадора в качестве контрабанды для распространения в Украине. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области

Так, прокуроры совместно со следователями СБУ в Одесской области при оперативном сопровождения оперативных сотрудников  и работников Южного регионального управления ГПС Украины предупредили сбыт и распространение на территории Украины значительного количества кокаина.

Правоохранители обнаружили в Морском торговом порту "Южный" скрытый от таможенного контроля наркотическое средство, контрабандно перемещен в Украину из Эквадора, в особо крупном размере - почти 60 кг кокаина, стоимостью на "черном рынке" более 200 млн гривен.

Проводятся соответствующие следственные действия, направленные на установление всех лиц, причастных к преступлению, привлечения их к уголовной ответственности и предупреждения совершения новых преступлений.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в прошлом году в Колумбии была перехвачена крупнейшая в истории наркосбыта партия кокаина, которая переправлялась на подводной лодке.


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