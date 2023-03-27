В Нацбанке рассказали какие банкноты подрабатывают чаще всего

По данным анализа состояния изъятия из обращения в Украине купюр гривны за 2022 год, который проводит Нацбанк, почти втрое уменьшилось количество фальшивых гривен. Так, в минувшем году на миллион настоящих банкнот украинских денег приходилось около 2,2 поддельных банкнот (по итогам 2021 года – около 7,1 банкноты), пишут "Комментарии".

В Украине меньше стали фальсифицыровать гривны





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Чаще всего в Украине подрабатывают гривневые банкноты старого образца – выпущенные до 2015 года. Самая популярная подделка купюр в 500 грн – 39% от общего количества изъятых подделок и 57% от их общей суммы.



Также часто подрабатывают 200 грн – 45% от общего количества зафиксированных подделок 26% т их общей суммы и 100 грн – 8% и 2%.

"В основном изъятые из оборота поддельные банкноты национальной валюты обладали низким качеством и рассчитаны на невнимательность граждан и кассовых работников торговых заведений", – говорится в сообщении НБУ.

При этом отмечается: в целом уровень подделки украинских банкнот по результатам прошлого — 2022 года. снизился более чем в три раза.

" Подробленные банкноты изымаются без возмещения их стоимости. Об их изъятии Национальный банк сообщает Бюро экономической безопасности, все поддельные банкноты в установленном порядке передаются уполномоченным работникам на проведение расследований", – рассказали в регуляторе.

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