В Лондоне мужчина с самурайским мечом напал на прохожих: есть раненые и погибший

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Slava Kot
В лондонском районе Ребридж произошло нападение на прохожих. Из-за действий мужчины с самурайским мечом в больницу попали пять человек, а 13-летний мальчик погиб. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на BBC.
Мужчина с самурайским мечом напал на людей. Фото из открытых источников
Полиция сообщила, что получила вызов по отношению к мужчине с самурайским мечом и приехала на место инцидента через 22 минуты. Один из свидетелей ситуации рассказал, что слышал крики и увидел раненую женщину.
Другой мужчина рассказал, что увидел, как мужчина в желтом с самурайским мечем убегал от гнавшихся за ним полицейских.
Нападавшего полиция смогла схватить благодаря удару электрошокера.
Лондонская служба скорой помощи сообщила, что после нападения пять человек попали в больницу, из которых двое были полицейскими. Вскоре в больнице заявили о гибели 13-летнего парня от ножевых ранений. Относительно других раненых врачи утверждают, что их жизни ничего не угрожает.
Полиция официально не сообщала о мотивах 36-летнего мужчины, который напал на прохожих с самурайским мечом в Лондоне.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что женщина в Японии устроила резню с ножом в руках в поезде.
Также "Комментарии" писали о 19-летнем россиянине, напавшем с обидами на украинца. Вскоре гражданину РФ пришло наказание.
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