В Лондоне мужчина с самурайским мечом напал на прохожих: есть раненые и погибший



















В лондонском районе Ребридж произошло нападение на прохожих. Из-за действий мужчины с самурайским мечом в больницу попали пять человек, а 13-летний мальчик погиб. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на BBC.



Мужчина с самурайским мечом напал на людей. Фото из открытых источников

Полиция сообщила, что получила вызов по отношению к мужчине с самурайским мечом и приехала на место инцидента через 22 минуты. Один из свидетелей ситуации рассказал, что слышал крики и увидел раненую женщину.

"От того переполоха по крайней мере один человек был ранен ножом – я думаю, это могла быть женщина, потому что я услышала женский крик, а потом какие-то рыдания. Тогда я услышала голос, который сказал что-то вроде "она ранена лезвием в лицо" и "нам нужна помощь", — вызовите медицинскую помощь", — рассказала одна женщина.

Другой мужчина рассказал, что увидел, как мужчина в желтом с самурайским мечем убегал от гнавшихся за ним полицейских.

Нападавшего полиция смогла схватить благодаря удару электрошокера.

Лондонская служба скорой помощи сообщила, что после нападения пять человек попали в больницу, из которых двое были полицейскими. Вскоре в больнице заявили о гибели 13-летнего парня от ножевых ранений. Относительно других раненых врачи утверждают, что их жизни ничего не угрожает.

Полиция официально не сообщала о мотивах 36-летнего мужчины, который напал на прохожих с самурайским мечом в Лондоне.

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