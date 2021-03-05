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Главная Новости Общество Криминал В Киеве заместитель директора школы пытался изнасиловать малолетнюю девочку: подробности
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В Киеве заместитель директора школы пытался изнасиловать малолетнюю девочку: подробности

Мужчине уже вручили подозрение

сегодня, 17:10
Автор:

Елизавета Черных

Сотрудники правоохранительных органов сообщили о подозрении заместителю директора по хозяйственной работе одной из столичных школ, который может быть причастен к совершению развратных действий в отношении 10-летней девочки, сообщает OBOZREVATEL.

В Киеве заместитель директора школы пытался изнасиловать малолетнюю девочку: подробности

В Киеве заместитель директора школы пытался изнасиловать малолетнюю девочку - фото из открытых источников

По данным следствия, подозреваемый заметил девочку 3 марта приблизительно в 14:40 на улице Радужной, а затем мужчина проследил за ребенком, когда та возвращалась домой, до подъезда дома.

Сообщается, что злоумышленник последовал за ребенком в парадное, а затем, применив силу, втолкнул девочку в кабину лифта, совершив развратные действия. Когда лифт остановился, он сбежал по лестнице. 

Согласно информации источников OBOZREVATEL, подозреваемый — житель поселка Гатное, что расположено неподалеку от Киева. По данным издания, правоохранители задержали мужчину и он признал вину. Сейчас он находится в СИЗО. 

Напомним, что 47-летнего жителя Львова, бывший руководитель не зарегистрированной молодежной христианской организации может быть причастен к растлению и изнасилованию несовершеннолетних девочек. По месту проживания мужчины, правоохранители изъяли цифровые носители информации, на которых, по данным следствия, находятся якобы доказательства преступлений совершенных в отношении детей.  Также о факте совершения половых преступлений в отношении них, рассказали и сами несовершеннолетние. Среди них были сироты, дети, лишенные родительской опеки, а также дети из полных семей. В прокуратуре рассказали, что провели для подозреваемого психиатрическую экспертизу, которая доказала вменяемость мужчины. 


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Источник: https://plus.obozrevatel.com/kiyany/crime/v-kieve-zamdirektora-shkolyi-pyitalsya-iznasilovat-devochku.htm
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