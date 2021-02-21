Бывшего руководителя "христианского общества" будут судить за изнасилование детей: открыто 11 уголовных производств

47-летнего жителя Львова, бывшего руководителя не зарегистрированной молодежной христианской организации, подозревают в растлении и изнасиловании несовершеннолетних девочек. Об этом сообщает hromadske, ссылаясь на прокуратуру Львовской области.

Роман Московченко - фото hromadske

По данным источника, обвиняемым является Роман Московченко, который ранее руководил христианским сообществом "Дети Христа". Против него уже открыто 11 уголовных производств, которые насчитывают 147 эпизодов половых преступлений, которые мужчина совершал с 2005 года. Сообщается, что потерпевшими было шесть девочек в возрасте от 11 до 14 лет.

Московченко инкриминируют развращение, изнасилование несовершеннолетних и сексуальный контакт с лицом, не достигшим совершеннолетия. В случае, если следствие докажет вину мужчину, ему грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.

По месту проживания мужчины, правоохранители изъяли цифровые носители информации, на которых, по данным следствия, находятся якобы доказательства преступлений совершенных в отношении детей.

Также о факте совершения половых преступлений в отношении них, рассказали и сами несовершеннолетние. Среди них были сироты, дети, лишенные родительской опеки, а также дети из полных семей.

В прокуратуре изданию hromadske рассказали, что провели для подозреваемого психиатрическую экспертизу, которая доказала вменяемость мужчины.

Сам Роман Московченко не признается в совершении ряда преступлений. Более того, его адвокат сообщила hromadske, что дело не является однозначным и сроки давности инкриминируемых преступлений прошли. Защитник подозреваемого также настаивает на повторном проведении экспертизы, поскольку подзащитный неоднократно пытался покончить с собой в ходе досудебного расследования.



Источник также сообщает, что сообщество, которым руководил подозреваемый, организовывало христианские детские лагеря, проводило лекции на тему религии, а также посещало детские дома с подарками и выступлениями.

Ранее "Комментарии" рассказывали, что ранее сотрудники прокуратуры Одесской области объявили о подозрении Виктору Проценко – отстраненному директору детского дома в Измаиле. Его обвиняют в сексуальном насилии и развращении трех девочек 5-7 лет.

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