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В Херсонской области иностранец изнасиловал маленькую девочку: подробности

Свое преступление злоумышленник снял на камеру

сегодня, 18:43
Автор:

Денис Подставной
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В Херсонской области будут судить мужчину, который подозревается в изнасиловании малолетнего ребёнка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Херсонской области. 

В Херсонской области иностранец изнасиловал маленькую девочку: подробности

Полиция. Фото: Pixabay

Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, осенью прошлого года злоумышленник, оставшись наедине с дочерью своей сожительницы, совершил изнасилование. Преступление мужчина снял на камеру. 

О случившемся пострадавшая рассказала своей старшей сестре, которая незамедлительно обратилась в полицию. Стражи порядка установили личность и задержали подозреваемого. Им оказался 30-летний иностранец. 

В настоящее время мужчина находится под стражей в ожидании решения суда. Прокуратура направила в суд обвинительный акт.

Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что у американской границы десятки человек устроили кровавый протест. Мигранты зашили себе роты, ища проход от Мексики в США. 

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Источник: https://kherson.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=311779
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