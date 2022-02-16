В Херсонской области иностранец изнасиловал маленькую девочку: подробности

В Херсонской области будут судить мужчину, который подозревается в изнасиловании малолетнего ребёнка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Херсонской области.

Полиция. Фото: Pixabay

Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, осенью прошлого года злоумышленник, оставшись наедине с дочерью своей сожительницы, совершил изнасилование. Преступление мужчина снял на камеру.

О случившемся пострадавшая рассказала своей старшей сестре, которая незамедлительно обратилась в полицию. Стражи порядка установили личность и задержали подозреваемого. Им оказался 30-летний иностранец.

В настоящее время мужчина находится под стражей в ожидании решения суда. Прокуратура направила в суд обвинительный акт.

Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что у американской границы десятки человек устроили кровавый протест. Мигранты зашили себе роты, ища проход от Мексики в США.

Читайте также о том, что врач рассказал, нужно ли колоть антибиотики при коронавирусе, если вы не госпитализированы. Отмечается, что антибиотики в таблетках также демонстрируют хорошую эффективность. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Сайт "Комментарии" писал о том кто виноват в том, что Минские соглашения не работают: украинцы ответили. Каждый пятый житель Украины вовсе не знаком с содержанием Минских договоренностей. Большая часть из опрошенных винит в этом Российскую Федерацию. Подробно об этом читайте в нашем материале.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!