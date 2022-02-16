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Зашили иглой рот: у американской границы десятки человек устроили кровавый протест (ФОТО)

Мигранты зашили себе роты, ища проход от Мексики в США

сегодня, 17:40
Автор:

Карина Ожерельева
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Десяток мигрантов без документов на южной границе Мексики зашили себе рот во вторник, 15 февраля, пытаясь убедить иммиграционные власти страны предоставить им пропуск к границе США. Об этом сообщает Reuters.

Зашили иглой рот: у американской границы десятки человек устроили кровавый протест (ФОТО)

Мигранты зашивают себе рот - Reuters

Мигранты, в основном жители Центральной и Южной Америки, помогали друг другу зашить губы с помощью игл и пластиковых нитей, оставляя небольшое пространство для употребления жидкости и использовали спирт, чтобы вытереть капли крови из швов, показывают изображение Reuters.

"Мигранты зашивают губы в знак протеста. Мы надеемся, что Национальный институт миграции сможет увидеть, что они кровоточат, что они люди", – сказал активист демонстрации Иринео Мухика.

Миграционное агентство Мексики (INM) заявило в публичном заявлении, что "вызывает обеспокоенность, что эти меры были осуществлены по согласию и поддержке тех, кто называет себя их представителями, с намерением давить на власть".

Некоторые из них несли своих детей, когда они устроили драматический протест в Тапачуле, приграничном с Гватемалой городе, который уже несколько месяцев переполнен тысячами мигрантов, ожидающих документов, чтобы свободно пересечь страну.

Я делаю это для своей дочери. Она ничего не ела за последние несколько часов, и я не вижу решения... от власти", — сказал венесуэлец Йоргелис Ривера.

Агентство сообщило, что продолжает рассматривать случаи, добавив, что приоритет предоставляется тем, кто составляет уязвимые группы, такие как дети, подростки, беременные женщины, жертвы преступлений, люди с ограниченными возможностями и пожилые люди.

"Мы здесь как заключенные", — сказал Ривера, добавив, что уже больше месяца ждет ответа от миграционного агентства Мексики.

Учреждение сообщило, что ежедневно принимает более сотни заявителей в свои офисы в южном городе.

Как сообщали ранее "Комментарии", почти 5000 мигрантов с детьми погибли в море, пытаясь добраться до Испании.


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Источник: https://www.reuters.com/world/migrants-sew-their-mouths-shut-quest-mexico-passage-us-border-2022-02-16/
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