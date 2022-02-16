Зашили иглой рот: у американской границы десятки человек устроили кровавый протест (ФОТО)

Десяток мигрантов без документов на южной границе Мексики зашили себе рот во вторник, 15 февраля, пытаясь убедить иммиграционные власти страны предоставить им пропуск к границе США. Об этом сообщает Reuters.

Мигранты зашивают себе рот - Reuters

Мигранты, в основном жители Центральной и Южной Америки, помогали друг другу зашить губы с помощью игл и пластиковых нитей, оставляя небольшое пространство для употребления жидкости и использовали спирт, чтобы вытереть капли крови из швов, показывают изображение Reuters.

"Мигранты зашивают губы в знак протеста. Мы надеемся, что Национальный институт миграции сможет увидеть, что они кровоточат, что они люди ", – сказал активист демонстрации Иринео Мухика.

Миграционное агентство Мексики (INM) заявило в публичном заявлении, что "вызывает обеспокоенность, что эти меры были осуществлены по согласию и поддержке тех, кто называет себя их представителями, с намерением давить на власть".

Некоторые из них несли своих детей, когда они устроили драматический протест в Тапачуле, приграничном с Гватемалой городе, который уже несколько месяцев переполнен тысячами мигрантов, ожидающих документов, чтобы свободно пересечь страну.

Я делаю это для своей дочери. Она ничего не ела за последние несколько часов, и я не вижу решения... от власти ", — сказал венесуэлец Йоргелис Ривера.

Агентство сообщило, что продолжает рассматривать случаи, добавив, что приоритет предоставляется тем, кто составляет уязвимые группы, такие как дети, подростки, беременные женщины, жертвы преступлений, люди с ограниченными возможностями и пожилые люди.



"Мы здесь как заключенные", — сказал Ривера, добавив, что уже больше месяца ждет ответа от миграционного агентства Мексики.

Учреждение сообщило, что ежедневно принимает более сотни заявителей в свои офисы в южном городе.

Как сообщали ранее "Комментарии", почти 5000 мигрантов с детьми погибли в море, пытаясь добраться до Испании.

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