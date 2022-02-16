Зашили иглой рот: у американской границы десятки человек устроили кровавый протест (ФОТО)

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Карина Ожерельева
Десяток мигрантов без документов на южной границе Мексики зашили себе рот во вторник, 15 февраля, пытаясь убедить иммиграционные власти страны предоставить им пропуск к границе США. Об этом сообщает Reuters.
Мигранты зашивают себе рот - Reuters
Мигранты, в основном жители Центральной и Южной Америки, помогали друг другу зашить губы с помощью игл и пластиковых нитей, оставляя небольшое пространство для употребления жидкости и использовали спирт, чтобы вытереть капли крови из швов, показывают изображение Reuters.
Миграционное агентство Мексики (INM) заявило в публичном заявлении, что "вызывает обеспокоенность, что эти меры были осуществлены по согласию и поддержке тех, кто называет себя их представителями, с намерением давить на власть".
Некоторые из них несли своих детей, когда они устроили драматический протест в Тапачуле, приграничном с Гватемалой городе, который уже несколько месяцев переполнен тысячами мигрантов, ожидающих документов, чтобы свободно пересечь страну.
Агентство сообщило, что продолжает рассматривать случаи, добавив, что приоритет предоставляется тем, кто составляет уязвимые группы, такие как дети, подростки, беременные женщины, жертвы преступлений, люди с ограниченными возможностями и пожилые люди.
Учреждение сообщило, что ежедневно принимает более сотни заявителей в свои офисы в южном городе.
Как сообщали ранее "Комментарии", почти 5000 мигрантов с детьми погибли в море, пытаясь добраться до Испании.
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