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В Харькове осудили мужчину за уклонение от мобилизации: сколько лет он проведет в тюрьме

Мужчина получил повестку, но не явился в ТЦК

сегодня, 12:33
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Амбарцумян Анна

Харьковский суд признал 39-летнего жителя виновным в уклонении от военной службы во время мобилизации. Киевская окружная прокуратура города Харькова поддержала обвинение, в результате чего мужчине назначено наказание в виде трех лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.                                                                                                                                      

В Харькове осудили мужчину за уклонение от мобилизации: сколько лет он проведет в тюрьме

Суд. Фото из открытых источников

Суд установил, что в декабре 2023 года обвиняемый получил повестку для явки в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) Киевского района Харькова. Мужчина был официально предупрежден об ответственности за отказ выполнить свои обязанности, однако, будучи годным к службе по заключению военно-врачебной комиссии, он не явился в ТЦК.

Во время судебного разбирательства обвиняемый отрицал свою вину, выдвигая разные версии событий. Однако Киевский районный суд Харькова признал его виновным по ст. 336 УК Украины. Пока у него есть возможность подать апелляцию на приговор.

Напомним, проректор столичного вуза потребовал деньги за помощь поступить в учебное заведение. Правоохранители разоблачили его в организации схемы уклонения от мобилизации.                                                                                                                                                

Также портал "Комментарии" писал, что принудительную мобилизацию в Украине нужно прекратить, ведь нужно не количество людей, а качество. Такое мнение высказал народный депутат Украины Георгий Мазураш. Он отметил, что у граждан нет доверия к ТЦК.



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Источник: https://t.me/prokuratura_kharkiv/18752
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