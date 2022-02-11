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В Харькове мужчина жестоко избил и изнасиловал девушку: суд вынес приговор

Суд вынес приговор 33-летнему насильнику

сегодня, 20:17
Автор:

Денис Подставной
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В Харькове судили злоумышленника за изнасилование девушки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратура Харьковской области. 

В Харькове мужчина жестоко избил и изнасиловал девушку: суд вынес приговор

В Харькове изнасиловали девушку

Сотрудники правоохранительных органов установили, что осенью 2020 года 33-летний мужчина, находясь в Холодногорском районе Харькова, начал преследовать девушку посреди улицы. Когда та остановилась, злоумышленник нанёс своей жертве удары в область головы и тела, а после изнасиловал. 

После этого обвиняемый, угрожая пистолетом, заставил девушку отдать ему свой мобильный телефон. От полученных повреждений пострадавшая потеряла сознание, а нападавший скрылся с места преступления. 

Полицейским удалось установить личность и задержать подозреваемого. 

На днях его судили. Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на срок девять лет. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что в одном из городов Соединённых Штатов Америки произошла стрельба. Злоумышленник открыл огонь по полицейским. В результате происшествия пострадали пятеро человек. Четверо из них правоохранители. Двое потерпевших получили серьезные ранения. 

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Источник: https://khar.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_t=rec&id=311543
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