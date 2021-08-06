В Харькове мужчина посреди улицы требовал от школьницы, чтобы та показала ему свои половые органы (ФОТО)

В Харькове мужчине совершил нападение на школьницу. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Харьковской области.

В Харькове злоумышленник напал на малолетнюю. Фото: ГУНП

Как стало известно, инцидент произошел в городе Харьков, на улице Московской. Во время патрулирования сотрудники правоохранительных органов услышали крики ребёнка, которые доносились из лесопосадки.

Сообщается, что придя на звук они обнаружили мужчину и 12-летнюю девочку. Когда правонарушитель увидел стражей порядка, то попытался скрыться с места преступления. Однако, полицейским удалось задержать подозреваемого.

Как рассказала пострадавшая, мужчина подошел к ней, когда она направлялась на автостанцию к маме. Он остановил её и предложил показать свои половые органы за деньги. Услышав отказ, злоумышленник пригрозил своей жертве расправой.

На данный момент 36-летнему харьковчанину сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления по статье "развращение несовершеннолетних".

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Винницкой области ранее судимый мужчина заманил малолетнюю к себе в автомобиль, а затем отвез на дачу, где совершил изнасилование. О преступлении правоохранителям сообщила мать потерпевшей. Стражи порядка задержали подозреваемого и обнаружили на месте преступления вещественные доказательства, которые свидетельствуют о причастности гражданина к содеянному. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в Великобритании злоумышленник изнасиловал малолетнюю девушку на глазах у тысяч отдыхающих. Сообщается, неизвестный мужчина затащил подростка в глубокую воду, а затем надругался. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!