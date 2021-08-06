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Главная Новости Общество Криминал В Харькове мужчина посреди улицы требовал от школьницы, чтобы та показала ему свои половые органы (ФОТО)
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В Харькове мужчина посреди улицы требовал от школьницы, чтобы та показала ему свои половые органы (ФОТО)

Крики девочки услышали полицейские, которые в это время занимались патрулированием

сегодня, 19:22
Автор:

Денис Подставной

В Харькове мужчине совершил нападение на школьницу. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Харьковской области. 

В Харькове мужчина посреди улицы требовал от школьницы, чтобы та показала ему свои половые органы (ФОТО)

В Харькове злоумышленник напал на малолетнюю. Фото: ГУНП

Как стало известно, инцидент произошел в городе Харьков, на улице Московской. Во время патрулирования сотрудники правоохранительных органов услышали крики ребёнка, которые доносились из лесопосадки. 

Сообщается, что придя на звук они обнаружили мужчину и 12-летнюю девочку. Когда правонарушитель увидел стражей порядка, то попытался скрыться с места преступления.  Однако, полицейским удалось задержать подозреваемого.

Как рассказала пострадавшая,  мужчина подошел к ней, когда она направлялась на автостанцию к маме. Он остановил её и предложил показать свои половые органы за деньги. Услышав отказ, злоумышленник пригрозил своей жертве расправой. 

На данный момент 36-летнему харьковчанину сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления по статье "развращение несовершеннолетних". 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Винницкой области ранее судимый мужчина заманил малолетнюю к себе в автомобиль, а затем отвез на дачу, где совершил изнасилование. О преступлении правоохранителям сообщила мать потерпевшей. Стражи порядка задержали подозреваемого и обнаружили на месте преступления вещественные доказательства, которые свидетельствуют о причастности гражданина к содеянному. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в Великобритании злоумышленник изнасиловал малолетнюю девушку на глазах у тысяч отдыхающих. Сообщается, неизвестный мужчина затащил подростка в глубокую воду, а затем надругался. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 


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Источник: https://hk.npu.gov.ua/news/Inshi-podiji/policzejski-vikrili-cholovika-yakij-namagavsya-vchiniti-rozputni-diji-shhodo-nepovnolitnoji-divchinki/
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