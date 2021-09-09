В Харькове будут судить недобросовестных медиков

В Харькове подделывали результаты ПЦР-тестов, фото пресс-службы Харьковской областной прокуратуры

В Харькове разоблачена противоправная деятельность медицинских работников частного учреждения, которые занимались подделкой ПЦР-тестов на коронавирус, и вносили недостоверную информацию в официальную базу приложения "Дій вдома". Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

В ходе досудебного расследования установлено, что подыскивать желающих "без лишней мороки" получить отрицательные результаты COVID-теста, без его проведения, недобросовестным медработникам помогали туристические агентства.

Таким образом безответственные граждане, которые были в состоянии оплатить "услуги благодетелей" беспрепятственно выезжали за границу или въезжали в Украину без прохождения 14-дневной изоляции.

Не чурались дельцы изготавливать документы даже для лиц, которые на момент выдачи отрицательного результата ПЦР-теста фактически болели COVID.

Действия лиц, занимавшихся подделкой медицинских документов квалифицированы по ч. 2 ст. 325 УК Украины "Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений, повлекшее тяжкие последствия", нарушение которой карается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

Ранее "Комментарии" сообщали, что в трех областях Западной Украины действовала организованная преступная группировка, которая подделывала и реализовывала фальсифицированные COVID-сертификаты по всей Украине, используя в качестве основного канала распространения соцсети. Стоили поддельные сертификаты о прохождении полного курса вакцинации от коронавируса 1,6 тыс. рривен, а их ежедневный оборот составлял около 20 свидетельств. Деятельность злоумышленников разоблачили и остановили работники СБУ.

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