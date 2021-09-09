logo
Русский Українська

BTC/USD

46085.85

ETH/USD

3480.37

LTC/USD

182.56

USD/UAH

26.97

EUR/UAH

32.00

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
business

Бизнес по-украински
ministr

Политика по-украински
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество Криминал В Харькове будут судить недобросовестных медиков
commentss НОВОСТИ Все новости

В Харькове будут судить недобросовестных медиков

Подделкой результатов ПЦР-тестов занимались работники частного медицинского учреждения

сегодня, 12:54
Автор:

Лилия Боровая

В Харькове будут судить недобросовестных медиков

В Харькове подделывали результаты ПЦР-тестов, фото пресс-службы Харьковской областной прокуратуры

В Харькове разоблачена противоправная деятельность медицинских работников частного учреждения, которые занимались подделкой ПЦР-тестов на коронавирус, и вносили недостоверную информацию в официальную базу приложения "Дій вдома". Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

В ходе досудебного расследования установлено, что подыскивать желающих "без лишней мороки" получить отрицательные результаты COVID-теста, без его проведения, недобросовестным медработникам помогали туристические агентства.

Таким образом безответственные граждане, которые были в состоянии оплатить "услуги благодетелей" беспрепятственно выезжали за границу или въезжали в Украину без прохождения 14-дневной изоляции.

Не чурались дельцы изготавливать документы даже для лиц, которые на момент выдачи отрицательного результата ПЦР-теста фактически болели COVID.

Действия лиц, занимавшихся подделкой медицинских документов квалифицированы по ч. 2 ст. 325 УК Украины "Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений, повлекшее тяжкие последствия", нарушение которой карается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

Ранее "Комментарии" сообщали, что в трех областях Западной Украины действовала организованная преступная группировка, которая подделывала и реализовывала фальсифицированные COVID-сертификаты по всей Украине, используя в качестве основного канала распространения соцсети. Стоили поддельные сертификаты о прохождении полного курса вакцинации от коронавируса 1,6 тыс. рривен, а их ежедневный оборот составлял около 20 свидетельств. Деятельность злоумышленников разоблачили и остановили работники СБУ.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://khar.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_t=rec&id=303530
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ