В дом заместителя ОП бросили коктейль Молотова: что известно о злоумышленнике

Нападающий задержан, сообщает пресс-служба СБУ. Выясняется имя заказчика и мотивы преступления.

Бутылки с зажигательной смесью, обнаруженные правоохранителями - фото СБУ

Нападение на дом Игоря Жовквы, заместителя руководителя Офиса Президента, ответственного за вопросы евроинтеграции, произошел ночью 22 марта. В 4:00 злоумышленник бросил во двор дома, расположенного в Дарницком районе столицы, бутылку с коктейлем Молотова. Сотрудники Нацполиции его немедленно задержали и допросили.

Злоумышленником оказался 25-летний гражданин, безработный и бездомный. Место рождения — поселок Косари в Каменском районе Черкасской области, где проживает около двух тысяч человек и где расположен спиртовой завод, выпускающий водку "Холодный Яр". Мужчина рассказал, что увидел объявление с предложением работы: нужно поджечь дом определенного незнакомого ему человека. Он откликнулся на объявление, но с заказчиком не встречался лично, а все инструкции получал через Телеграмм. За поджог ему пообещали четыре тыс. долл. О мотивах поджога ничего не знает.

Правоохранители продолжают расследование, чтобы выяснить, кто был заказчиком поджога. Между тем исполнителя задержали согласно с. 208 УК Украины, которая регламентирует задержание злоумышленников на месте преступления или недалеко от этого места по свидетельствам очевидцев, свидетелей или явных доказательств.

Игорь Жовква — чиновник с большим опытом работы в государственных учреждениях. После окончания КНУ им. Т. Г. Шевченко он был помощником нардепа, консультантом в Администрации Президента Леонида Кучмы, руководителем в Секретариате Президента, в 2008-2014 гг. был причастен к евроинтеграционным процессам и вопросам внешней политики. В 2019 г. стал работать в Офисе Президента Украины. 21 октября 2021 г. он встречался со спецпредставителем ЕС, который занимается вопросами системных нарушений прав человека на временно оккупированных территориях Украины.

О том, как несколько украинских каналов обвинили Офис Президента в давлении на журналистов, издание "Комментарии" информировало своих читателей раньше.







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