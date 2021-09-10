В Днепре женщина убила своего малолетнего сына: почему она решилась на такой шаг

Женщина решила совершить суицид и убить сына, фото из открытых источников

Спасала ребенка и его мать бабушка, которая наведалась в квартиру дочери в Днепре. Впрочем, даже оперативное обращение женщины к врачам не гарантировало спасение ее внука. Об этом сообщают в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.



Как сообщил руководитель детской областной больницы Днепра Алексей Власов в комментарии местному изданию "Наш город", мальчика госпитализировали в крайне тяжелом состоянии в реанимацию. Спасти ребенка не удалось.

Мальчику еще не исполнилось и двух годков, как его мать, 39-летняя жительница Днепра решила, что ему хватит жить. Женщина уколола сыну и себе сильнодействующий препарат. Организм ребенка не смог побороть токсичность химических соединений. Женщину же госпитализировали в больницу без сознания. О ее состоянии здоровья не сообщается.



Известно, что 9 сентября бабушка пришла в гости к дочери, потому, что та долго не отвечала на звонки. Женщина подумала, что что-то случилось и ее интуиция не подвела.

Пенсионерка обнаружила в квартире дочь и внука без сознания, а также нашла предсмертную записку, ампулы от лекарств и шприцы. Женщина вызвала "скорую" и пыталась реанимировать мальчика. О содержании записки не сообщается.



В полицию о происшествии сообщили медики больницы. По факту открыто производство по части 2 пункту 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство малолетнего ребенка).

Как сообщал портал "Комментарии", в Днепре мать младенца совершила самоубийство. Женщина, имевшая двухмесячного ребенка, прыгнула с окна. Полицейские во время обыска квартиры погибшей обнаружили предсмертную записку о ребенке. Был ли младенец в помещении, когда произошла трагедия, не сообщается.

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