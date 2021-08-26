В Днепре мать младенца совершила самоубийство: что известно о трагедии

В городе Днепр совершила самоубийство молодая роженица, которая оставила младенца. Об этом сообщает издание "Горсовет" со ссылкой на полицию города.



В Днепре мать младенца совершила самоубийство, фото из открытых источников

Известно, что местная 29-летняя женщина имела двухмесячную девочку, которую недавно родила. Соседи женщины нашли ее тело под окнами дома по улице Тополиной, где она проживала, и сразу позвонили в полицию.



Происшествие случилось 25 августа. Свидетели говорят, что женщина жила на пятом этаже и, вероятно, выпрыгнула из окна квартиры. От травм она скончалась на месте.



Полицейские при обыске квартиры погибшей обнаружили предсмертную записку о ребенке. Был ли младенец в помещении, когда произошла трагедия, не сообщается. В записке причиной смерти женщина указала то, что не смогла полюбить ее. Наверное речь шла о ребенке.

Что будет с младенцем и имела ли погибшая родственников, которые захотят оставить себе ребенка, также неизвестно. Если родных не найдут, ребенка отдадут в детдом.



Обстоятельства трагедии и мотивы погибшей выясняются. По факту возбуждено уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство". Тело отправлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти.

Как сообщал портал "Комментарии", на Закарпатье юная девушка прыгнула с многоэтажки якобы из-за неразделенной любви. Девушка оставила предсмертную записку, из которой понятно, что она была беременна.



Как ранее мы писали, на Полтавщине 25-летний сын жестоко убил мать. Тело крестьянки с признаками насильственной смерти было скрыто на дне колодца.

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