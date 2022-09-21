Ужасное преступление произошло в Турции, россиянин убил своих родителей молотком

37-летний россиянин уехал на отдых в Турцию с родителями. В пятизвездочном отеле в Анталии он включил громкую музыку и убил их молотком и колючей проволокой, сообщают турецкие СМИ.



Дмитрий Степанов. Фото из открытых источников

Инцидент произошел 18 сентября в одной из роскошных турецких гостиниц. 37-летний Дмитрий Степанов имел заранее спланированный план преступления. Он купил молоток, колючую проволоку, а в номере отеля включил громкую музыку. По данным следствия, россиянин сначала сильно избил своих родителей молотком, а затем задушил их проволокой.

Как сообщает турецкая газета "Hurriyet", мужчина записывал свое преступление на телефон. После этого он умылся и покинул комнату отеля, как будто ничего не произошло. Громкая музыка известила других гостей отеля, и персонал позвонил. Тогда о преступлении стало известно. На место происшествия вызвали скорую помощь и полицию.

При этом убийца, слоняясь по городу, записал видео, на котором сознался в содеянном. Он сказал, что ненавидел своих родителей и с детства мечтал убить отца. Его 62-летний отец погиб на месте, мать попала в больницу в тяжелом состоянии. Мужчину передадут России, где ему грозит пожизненное заключение.

Интересно, что турецкие СМИ вспоминают случай, что в 2015 году тогда россиянин убил своего друга тоже молотком.

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