Ущерб на 30 млн гривен: перед судом предстанут руководители двух украинских предприятий

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Козлова Альбіна
Строительство "Охмадета", фото НАБУ
Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершили расследование по делу о строительстве Национальной детской специализированной больницы "Охматдет".
Обвинительный акт в отношении двух подозреваемых 8 сентября направлено в Высший антикоррупционный суд. В результате действий подозреваемых было присвоено более 30 миллионов гривен бюджетных средств.
Сначала в деле было три подозреваемых, однако, один из них до сих пор находится в розыске. Поэтому следователи НАБУ выделили расследование относительного пропавшего главы частной компании в отдельное производство. По нему будет проведено спецрасследование.
По материалам дела известно, что в 2013 году строился новый корпус больницы "Охматдет". Строительные работы на площадке заказывало государственное предприятие "Укрмедпроектбуд".
Директор госпредприятия подписала соглашение с подрядчиком о поставке оборудования для корпуса больницы. Подрядчик, частная фирма, должен был привезти в больницу лифты, технические модули и другое оборудование за определенную сумму денег.
Следователи установили, что между директором "Укрмедпроектбуд" и руководителем частной фирмы был зговор. В результате фирма в виде аванса получила всю сумму сразу — более 30 миллионов гривен за оборудование, которое должна была предоставить, однако так и не привезла его.
Хотя директор госпредприятия подписала накладные о получении и приемке оборудования. В дальнейшем, как стало известно следователям, участники зговора прилагали все усилия, чтобы отсутствие товаров не обнаружили.
Бывшей директрисе "Укрмедпроектбуд" инкриминируют преступления, предусмотренные частью 2 статьи 28, частью 2 статьи 364, частью 2 статьи 28, частью 1 статьи 366 Уголовного кодекса Украины.
Подрядчика подозревают в совершении преступлений, предусмотренных частью 5 статьи 27, частью 2 статьи 28, частью 2 статьи 364, частью 2 статьи 28, частью 1 статьи 366 Уголовного кодекса.
Как сообщал портал "Комментарии", судьбу чиновника, который хотел заработать 400 000 долларов, будет решать суд.
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