logo
Русский Українська

BTC/USD

46510.17

ETH/USD

3420.57

LTC/USD

182.94

USD/UAH

26.97

EUR/UAH

32.00

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
business

Бизнес по-украински
ministr

Политика по-украински
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество Криминал Ущерб на 30 млн гривен: перед судом предстанут руководители двух украинских предприятий
commentss НОВОСТИ Все новости

Ущерб на 30 млн гривен: перед судом предстанут руководители двух украинских предприятий

Судьбу двух подозреваемых решит Высший антикоррупционный суд

сегодня, 15:35
Автор:

Козлова Альбіна

Ущерб на 30 млн гривен: перед судом предстанут руководители двух украинских предприятий

Строительство "Охмадета", фото НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершили расследование по делу о строительстве Национальной детской специализированной больницы "Охматдет".

Обвинительный акт в отношении двух подозреваемых 8 сентября направлено в Высший антикоррупционный суд. В результате действий подозреваемых было присвоено более 30 миллионов гривен бюджетных средств.

Сначала в деле было три подозреваемых, однако, один из них до сих пор находится в розыске. Поэтому следователи НАБУ выделили расследование относительного пропавшего главы частной компании в отдельное производство. По нему будет проведено спецрасследование.

По материалам дела известно, что в 2013 году строился новый корпус больницы "Охматдет". Строительные работы на площадке заказывало государственное предприятие "Укрмедпроектбуд".

Директор госпредприятия подписала соглашение с подрядчиком о поставке оборудования для корпуса больницы. Подрядчик, частная фирма, должен был привезти в больницу лифты, технические модули и другое оборудование за определенную сумму денег.

Следователи установили, что между директором "Укрмедпроектбуд" и руководителем частной фирмы был зговор. В результате фирма в виде аванса получила всю сумму сразу — более 30 миллионов гривен за оборудование, которое должна была предоставить, однако так и не привезла его.

Хотя директор госпредприятия подписала накладные о получении и приемке оборудования. В дальнейшем, как стало известно следователям, участники зговора прилагали все усилия, чтобы отсутствие товаров не обнаружили.

Бывшей директрисе "Укрмедпроектбуд" инкриминируют преступления, предусмотренные частью 2 статьи 28, частью 2 статьи 364, частью 2 статьи 28, частью 1 статьи 366 Уголовного кодекса Украины.

Подрядчика подозревают в совершении преступлений, предусмотренных частью 5 статьи 27, частью 2 статьи 28, частью 2 статьи 364, частью 2 статьи 28, частью 1 статьи 366 Уголовного кодекса.

Как сообщал портал "Комментарии", судьбу чиновника, который хотел заработать 400 000 долларов, будет решать суд.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://nabu.gov.ua/novyny/spravu-ohmatdytu-skerovano-do-sudu
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ