Хотел заработать 400 тысяч долларов: судьбу чиновника решит суд

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Козлова Альбіна
За получение неправомерного вознаграждения чиновника Черновицкого областного совета будут судить. 3 сентября направлено обвинительное заключение в суд. Об этом сообщают в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).
Санаторий "Брусница", фото из открытых источников
Из материалов следствия известно, что бывший глава Черновицкого областного совета получил за "помощь" предпринимателю 180 тысяч долларов США. Сначала чиновник хотел 400 тысяч, затем сбросил цену на 300, потом — на 250 тысяч.
За эти средства чиновник обещал помочь предпринимателю победить в конкурсе на аренду оздоровительного комплекса "Бальнеологический санаторий "Брусница", который расположен в селе Кальновцы и занимает площадь в 8 гектаров.
В санаторий приезжают лечиться минеральными водами: сероводородной минеральной водой высокой концентрации "Буковинская Мацеста" и гидрокарбонатно-хлоридно-натриевой минеральной водой типа "Ессентуки-4".
Арендатор "Брусницы" должен был инвестировать в развитие учреждения в течение 5 лет 22 миллиона гривен. Ежемесячная арендная плата составляла 81 тысячу гривен. По условиям договора, если арендатор выполнит обязательства, то сможет отчуждать санаторий в частную собственность, когда закончится срок договора.
Деньги предприниматель передавал чиновнику частями в течение августа-октября 2019 года. Следователи НАБУ и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали чиновника и предпринимателя, который успел передать часть средств — 180 тысяч долларов. Задержание провели зимой 2020 года и объявили о подозрении двум подозреваемым. Дело расследовали к августу 2021 и передали в суд.
Теперь бывшего чиновника будут судить за совершение преступления, предусмотренного частью 4 статьи 368 Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит лишение свободы на срок от восьми до двенадцати лет с конфискацией имущества.
Частного предпринимателя будут судить за совершение преступления предусмотренного частью 4 статьи 369 Уголовного кодекса Украины.
Как писал портал "Комментарии", дело о финансовом преступлении работников "Ощадбанка" передано в суд.
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