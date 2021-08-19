Украинского пограничника нашли застреленным: что известно

Неподалеку украинской государственной границы с Румынией обнаружили тело военнослужащего Черновицкого пограничного отряда. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий представителя Черновицкого пограничного отряда Сергея Бровко.

Украинского пограничника нашли застреленным, фото из открытых источников

Известно, что 24-летний украинский пограничник был на дежурстве. Утром 19 августа его тело без признаков жизни недалеко от румынской границы нашли коллеги. На место сразу вызвали полицию.



Как выяснили криминалисты следственно-оперативной группы, на теле военнослужащего пограничного отряда есть огнестрельное ранение. Как позже выяснилось, у раненого прострелена нижняя челюсть. Тело отправили на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти. На месте работают следователи Главного управления Национальной полиции в Черновицкой области.



По факту данные внесены в Единый реестр государственных расследований. Открыто уголовное производство, в рамках которого проводятся следственные действия.



Стало известно, що трагедия случилась в селе Селятин, что в Выжницком районе. Погибший родом из Одессы.



Как сообщал портал "Комментарии", в Закарпатье задержаны шесть нелегалов, пытавшихся пересечь государственную границу. В рамках операции "Карпаты — 2021" военные обнаружили возле села Астей, что находится в одном километре от контрольно-пропускного пункта "Лужники-Берегшурань", группу подозрительных лиц.

Также мы писали, что на границе между Литвой и Беларусью произошел инцидент с участием пограничников. Правительство Литвы направило ноту протеста соседской стране. Из видеозаписи инцидента видно, что белорусские пограничники в шлемах и со щитами силой вытесняют нелегалов на сторону Литвы при этом нарушив территориальные границы.

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