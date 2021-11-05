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Украинский военный шпионил для России – какие доказательства есть у СБУ

Секретоноситель с высоким уровнем доступа, вероятно, работал в пользу РФ

5 ноября 2021, 22:31
Автор:

Елена Бурдейная
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Сотрудники СБУ разоблачили военнослужащего, который шпионил в пользу РФ, сообщает пресс-служба ведомства.

Украинский военный шпионил для России – какие доказательства есть у СБУ

Предметы, обнаруженные СБУ во время обыска - фото пресс-службы

Контрразведчики обнаружили вероятного шпиона в Вооруженных силах Украины. Задержан военнослужащий в звании полковника, который был командиром одного из армейских подразделений. Подозреваемый – с самой высокой группой допуска к секретным материалам, он хранил у себя дома тайную военную документацию. Правоохранители выяснили, что у него, кроме украинского, есть российское гражданство.

Собрав доказательства преступной деятельности, сотрудники СБУ провели обыск в доме подозреваемого. Там обнаружили привычный набор предметов: жесткие диски, флеш-накопители, ноутбук, мобильные телефоны. Преступлением является то, что в памяти обнаруженных устройств была военная информация с ограниченным доступом. Также мужчина хранил секретные документы и блокноты с записями.

В ходе следствия контрразведчики установили, что подозреваемый контактировал с российскими военными и гражданами, проживающими на временно оккупированной территории в Крыму.

Против полковника открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 422 Уголовного кодекса Украины. Если он будет признан виновным в разглашении военной тайны, но не выявят государственной измены, он может получить срок заключения от двух до пяти лет.

Следователи проверяют версию, собирал ли мужчина информацию по заданию российских спецслужб. Вскоре ему объявят подозрение и решат, какой будет мера пресечения – пребывание в следственном изоляторе, под домашним арестом или под личным обязательством.

Издание "Комментарии" ранее информировало своих читателей о деле против налоговиков, которое начали совместно два правоохранительных учреждения — СБУ и НАБУ.


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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3345400-sluzba-bezpeki-vikrila-komandira-zsu-akij-spiguvav-na-korist-rosii.html
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