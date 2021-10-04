Украинский хакер заразил вирусом-шифровальщиком сотни иностранных компаний

Программист из Киева распространял вредоносные программы в компьютерах зарубежных компаний и требовал у пострадавших деньги за разблокировку, сообщает Департамент киберполиции Национальной полиции Украины.

Компьютерная безопасность - фото из сети

Злоумышленник — 25-летний киевлянин — создал программный код, вредящий двумя путями. Он разработал приложение, взламывающее программу для работы пользователей с удаленным сервером. Также на корпоративные электронные ящики рассылались письма, которые повреждали данные. В итоге была нарушена работа более 100 иностранных компаний Северной Америки и Европы в области энергетики, туризма, разработчиков техники. За восстановление зашифрованных (криптованных) данных хакер требовал деньги. В результате его действий нанесен ущерб почти на 200 млн долл. Сообщается, что для вывода этих преступных средств хакер использовал сообщника.

Чтобы поймать злоумышленника, проводилась специальная полицейская операция на международном уровне. В одной команде вместе работали Департамент киберполиции, Киевская городская прокуратура, специалисты Интерпола и Европола, представители правоохранительных органов Франции и США. Был проведен обыск у хакера и его близких и выявлено средства, с помощью которых совершалось преступление: компьютеры, телефоны, транспорт. Также обнаружили наличными более 300 тыс. долл. Кроме того программист-умелец владел кошельком в криптовалюта, на котором хранился 1 млн долл. Эти средства заблокированы.

Если вина украинского хакера будет доказана, ему придется отсидеть в тюрьме до 12 лет. Все его имущество конфискуют.

Исследования, проведенное компанией по компьютерной безопасности McAfee и Центром стратегических и международных исследований (CSIS), показали, что киберпреступники в 2020 году нанесли ущерб мировой экономке на триллион долларов, что составляет 1% мирового ВВП. Также исследователи отмечают тенденцию к росту этого ущерба, так как их на 50% больше чем в 2018 году.

Об очередном уличенном украинском хакере, которого ФБР обнаружило в Польше, издание "Комментарии" ранее сообщало своим читателям.

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