Тринадцать лет в бегах: в Днепре задержали организатора заказного убийства

В Днепре задержали фигуранта заказного убийства, который скрывался от правосудия более тринадцати лет. Жители Первомайска еще помнят резонансное убийство бизнесмена, которого расстреляли в уже далеком 2007 году. Тогда 42-летнего директора Первомайского гранитно-щебеночного карьера, гражданина Молдовы, расстреляли из пистолета-пулемета. От полученных ранений пострадавший погиб. Тогда правоохранители выяснили, что непосредственным исполнителем оказался 26-летний житель города Орджоникидзе, заказ на убийство размещал 47-летний житель города Вольногорск Днепропетровской области. Он с жертвой имели спорные вопросы в совместном бизнесе, поэтому с целью ликвидации конкурента заказал его убийство. За работу киллер должен был получить пять тысяч долларов. Заказчика и исполнителя задержали по горячим следам. А вот еще одного участника удалось "вычислить" только спустя 13 лет.

Как сообщили в полиции Николаевской области, задержанный воевал на Востоке в составе украинской военно-политической общественной организации.

Задержанному инкриминируют сразу несколько статей ККУ, которые предусматривают наказания вплоть до пожизненного заключения.

Как сообщал портал "Комментарии", житель города Бахмут Донецкой области совершил преступление против своего товарища, нанеся ему 500 ножевых ранений.





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