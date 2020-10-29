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Главная Новости Общество происшествия Умышленное убийство: в Донецкой области мужчина нанес товарищу более 500 ножевых ударов
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Умышленное убийство: в Донецкой области мужчина нанес товарищу более 500 ножевых ударов

В Донецкой области полиция задержала мужчину, который преднамеренно поиздевался над знакомым

сегодня, 10:55
Автор:

Кириєнко Анна

Житель города Бахмут Донецкой области совершил преступление против своего товарища, нанеся ему 500 ножевых ранений. Пресс-служба Донецкой прокуратуры сообщила об убийстве на своей официальной странице.

Умышленное убийство: в Донецкой области мужчина нанес товарищу более 500 ножевых ударов

Фото: Аstrakhan.su

Накануне события мужчины употребляли спиртные напитки в большом количестве. Хозяин квартиры, в которой проходила эта встреча, заподозрил своего 50-летнего знакомого в краже имущества из дома.

Не дожидаясь объяснений и оправданий, 69-летний хозяин повалил друга на пол и нанес ему ножом полтысячи глубоких ран.

Совершив преступление, мужчина оставил раненого и заснул. Его товарищ скончался на месте от многочисленных травм.

Сейчас Артемовская местная прокуратура открыла дело по умышленному убийству. Пока идет досудебное расследование. Согласно статье 115 Конституции Украины на злоумышленника ждет лишение свободы сроком от семи до пятнадцати лет.

Также напоминаем, в Николаевской области подростки совершили убийство на стадионе.


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