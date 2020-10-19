В Николаевской области подростки совершили убийство на стадионе

В Николаевской области на стадионе города Новый Буг нашли окровавленное тело 32-летнего мужчины. Оказалось, что к жестокому избиению могут быть причастны несовершеннолетние, сообщили в местной полиции.

После следственных действий на стадионе копы задержали 16-ти и 17-летнего парней, которых обоснованно подозревают в убийстве. Они рассказали, что на стадионе у них произошел конфликт с мужчиной. Завязалась драка, в результате которой они нанесли противнику травмы, несовместимые с жизнью. Дело квалифицировали по статье "Умышленное тяжкое телесное повреждение": санкция предусматривает до 10 лет тюрьмы.

Напомним, во Львовской области, в селе Брюховичи, трое неизвестных пытали местного бизнесмена. От полученных увечий мужчина умер у себя дома. Сообщается, что бандиты перелезли через забор и напали на супругу 63-летнего предпринимателя Мечислава Жеребецкого. Они избили, связали женщину и бросили ее без сознания в беседке, после чего проникли в дом. Там они также связали и жестоко пытали бизнесмена всем, что попадалось под руку.





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