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Во Львовской области в результате пыток погиб бизнесмен

Погибший занимался строительством и продажей земельных участков во Львовской области

сегодня, 09:56
Автор:

Елена Волкова

Во Львовской области, в селе Брюховичи, трое неизвестных пытали местного бизнесмена. По информации “ТСН”, от полученных увечий мужчина умер у себя дома. 

Во Львовской области в результате пыток погиб бизнесмен

Сообщается, что бандиты перелезли через забор и напали на супругу 63-летнего предпринимателя Мечислава Жеребецкого. Они избили, связали женщину и бросили ее без сознания в беседке, после чего проникли в дом. Там они также связали и жестоко пытали бизнесмена всем, что попадалось под руку, чтобы выведать, где мужчина прячет деньги. В результате от полученных травм хозяин дома скончался. Его супруге удалось освободиться спустя три часа. Она и обнаружила окровавленное тело супруга, после чего позвонила дочери, а та вызвала полицию.

Погибший занимался строительством и продажей земельных участков во Львовской области. О том, что украли в его доме, копы пока не сообщают.

Напомним, вчера в воскресенье, 18 октября, в Киеве неизвестный расстрелял троллейбус с пассажирами. 


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