В Киеве обстреляли троллейбус с пассажирами

В воскресенье, 18 октября, в Киеве неизвестный расстрелял троллейбус с пассажирами. Об этом сообщает издание "Страна".

По данным источника, происшествие случилось на улице Гарматной (недалеко от метро "Шулявская") во время движения транспорта с пассажирами. На данный момент полиция пытается разобраться, что это за вид оружия использовался, потому что оперативно это сделать не удалось. О получивших ранения или другие виды травм сообщений пока нет.

Ранее "Комментарии" сообщали о масштабном ДТП в столице.

Причиной происшествия, по предварительным оценкам экспертов, является неисправность тормозной системы бетономешалки, из-за чего произошел наезд на другие авто. В итоге пострадали 5 легковых транспортных средства, при чем некоторые из них довольно сильно.

"Три авто разбиты очень сильно. Тут ремонт на сотни тысяч гривен", — говорится в сообщении.





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