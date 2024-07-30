18-летний парень получил сообщение от незнакомца в социальных сетях с предложением за вознаграждение в 40 тыс. гривен поджечь автомобиль украинских военных. После поджога автомобиля в Харькове парня поймала полиция и теперь ему грозит 10 лет тюрьмы. Об этом сообщает портал "Комментарии.Харьков".



В Харькове поймали поджигателя автомобилей, которые принадлежат военным. Фото из открытых источников

26 июля полиция Харьковщины получила сообщение о поджоге автомобиля Range Rover, принадлежащего военному. Около автомобиля также обнаружили бутылку с зажигательной смесью, которую использовали для поджога. В течение двух суток полицейские установили личность поджигателя и обнаружили его местонахождение. Кроме того, выяснили, что молодому человеку предлагали 40 тыс. гривен за поджог автомобиля.

"Им оказался 18-летний житель Харьковской области. Парень в мессенджере познакомился с неизвестным, предложившим "подработку" — за 40 тысяч гривен поджечь автомобиль военного, и предоставил информацию об автомобиле", — сообщает полиция.

Также следствие установило, что злоумышленник для преступления использовал бутылку с бензином и снял на видео поджог автомобиля, которое отправил своему куратору в социальных сетях.

Согласно ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины злоумышленник может получить до 10 лет лишения свободы за умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинский военный и командир батальона 3-й ОШБр Олег Романов заявил, что нужно "расстреливать животных на месте", поджигающих военные автомобили.

Также "Комментарии" писали об украинском командире, который раскрыл поразительную разницу в подготовке военных в Украине и на Западе.