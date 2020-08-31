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Главная Новости Общество Криминал Судебных экспертов, которые провели портретно-психологическую экспертизу Кузьменко, обвинили в нарушениях
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Судебных экспертов, которые провели портретно-психологическую экспертизу Кузьменко, обвинили в нарушениях

Мария Ионова назвала привлечение к дисциплинарной ответственности экспертов маленькой победой

сегодня, 19:03
Автор:

Дмитрий Симоненко

Судебных экспертов  - Юрия Ирхина и Андрея Семенца – привлекли к дисциплинарной ответственности представители от Дисциплинарной комиссии Министерства юстиции за нарушения проведения ими портретно-психологической экспертизы относительно одной из подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко. Об этом в сообщает правозащитник Кузьменко Тарас Беспалый на своей странице в Facebook.

"Экспертов Ирхина и Семенца привлекли к дисциплинарной ответственности за их портретно-психологическую экспертизу - единственное доказательство причастности Юли Кузьменко к убийству Павла Шеремета. Не помог даже визит Рувина, руководителя Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз перед заседанием комиссии", - написал Беспалый.

Судебных экспертов, которые провели портретно-психологическую экспертизу Кузьменко, обвинили в нарушениях

Фото: Facebook Тарас Безпалий

 В свою очередь нардеп Мария Ионова опубликовала видео с оглашением решения комиссии Минюста и уточнила, что ее представители пришли к заключению, что выводы экспертов не основаны на описанных методах, которые есть в реестре, а являются их личным мнением.

Нардеп подчеркнула, что в связи с описанными выше событиями единственное доказательство следствия по делу Шеремета может быть признано таким, которое не основывается на нормах закона.

Ранее "Комментарии" писали о том, что по делу Шеремета появились новые подробности.



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