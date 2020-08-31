Судебных экспертов, которые провели портретно-психологическую экспертизу Кузьменко, обвинили в нарушениях

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Дмитрий Симоненко
Судебных экспертов - Юрия Ирхина и Андрея
Семенца – привлекли к дисциплинарной ответственности представители от Дисциплинарной
комиссии Министерства юстиции за нарушения проведения ими портретно-психологической
экспертизы относительно одной из подозреваемых в убийстве журналиста Павла
Шеремета Юлии Кузьменко. Об этом в сообщает правозащитник Кузьменко Тарас
Беспалый на своей странице в Facebook.
"Экспертов
Ирхина и Семенца привлекли к дисциплинарной ответственности за их
портретно-психологическую экспертизу - единственное доказательство причастности
Юли Кузьменко к убийству Павла Шеремета. Не помог даже визит Рувина, руководителя Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз перед заседанием комиссии", - написал Беспалый.
Фото: Facebook Тарас Безпалий
Нардеп подчеркнула, что в связи с описанными выше событиями единственное доказательство следствия по делу Шеремета может быть признано таким, которое не основывается на нормах закона.
Ранее "Комментарии" писали о том, что по делу Шеремета появились новые подробности.
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