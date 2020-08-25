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Главная Новости Общество Криминал Суд присяжных: по делу Шеремета появились новые подробности
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Суд присяжных: по делу Шеремета появились новые подробности

Суд продлил меру пресечения обвиняемым. Андрей Антоненко остается под стражей, Яна Дугарь и Юлия Кузьменко – под домашним арестом до 23 октября.

сегодня, 23:01
Автор:

Дмитрий Симоненко

 Подозреваемых в  убийстве журналиста Павла Шеремета – Яну Дугарь, Андрея Антоненко и Юлию Кузьменко – будут судить присяжные. Об этом сообщает "Общественное".

Такое решение принял суд Шевченковского района Киева сегодня, 25 августа. Кроме того, фигурантам дела продлили меру пресечения, не смотря на требования защиты освободить их. Андрей Антоненко остается под стражей, Яна Дугарь и Юлия Кузьменко – под домашним арестом еще на 2 месяца.

Суд присяжных: по делу Шеремета появились новые подробности

Источник: Фокус

Кроме того, правозащитник Антоненко требовал выпустить его подопечного из "стеклянного бокса". Судья Голуб, проводившая заседание, готова была пойти на такие уступки, однако конвой был не в состоянии обеспечить безопасность присутствующих в зале.

Адвокат Яны Дугарь заявил, что судья неправильно ведет судебное производство и заявил судейский отвод. Однако, тот был отклонен.

На заседании присутствовала редактор-основатель "Украинской правды" и сожительница Шеремета Елена Притула, которая заявила, что доказательная база вины обвиняемых недостаточна.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Зеленского с Аваковым могут вызвать в суд для допроса по делу Шеремета.



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