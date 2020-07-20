Дело Шеремета: Зеленского с Аваковым могут вызвать в суд для допроса

Представители защиты обвиняемых в суде по делу об убийстве украинского журналиста Павла Шеремета подали ходатайство о допросе главы государства Владимира Зеленского и министра внутренних дел Арсена Авакова в качестве свидетелей. Об этом сообщает агентство "РБК-Украина".

Так, адвокаты обозначили, что поскольку в деле уже собраны все материалы расследования и были переданы в суд, обе стороны занимаются разработкой стратегии защиты и обвинения, а среди свидетелей могут оказаться самые популярные в стране лица.

"В качестве свидетелей мы будем вызывать для допроса в суде господина Зеленского, господина Авакова, бывших генпрокуроров Рябошапку и Луценко. Также обязательно вызовем на допрос как свидетеля, господина Геращенко (замглавы МВД, - прим. ред.)", - отмечает адвокат Тарас Беспалый.

Кроме того, юрист подчеркнул, что ранее Зеленский и Аваков публично демонстрировали подробную информированность о нюансах дела Шеремета, хотя по законодательству не имеют доступа к материалам дела.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что сегодня, 20 июля, в Киеве почили память журналиста "Украинской правды" Павла Шеремета, который четыре года назад был взорван в собственном автомобиле во время поездки на работу.

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