На месте гибели Павла Шеремета установили памятный знак

В Киеве сегодня установили памятный знак в честь журналиста Павла Шеремета. Мемориал появился на ул. Ивана Франко, на месте гибели журналиста, в день четвертой годовщины смерти. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".



Памятный знак выполнен в виде белого листа бумаги, на котором внизу написано: "На этом месте 20 июля 2016 года погиб журналист". Автором стал украинский художник и скульптор Назар Билык.

Память журналиста к мемориалу пришли почтить несколько десятков человек, среди которых были коллеги и друзья журналиста.

О важности расследования и наказания виновных в смерти Павла Шеремета высказался и президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства пообещал, что виновных обязательно накажут.

Напомнили о необходимости проведения тщательного расследования и в посольстве США в Украине.

Напомним, журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля. Он ехал на машине руководителя интернет-издания "Украинская правда" Алены Притулы.

В декабре прошлого года полиция сообщила о подозрении в покушении на Шеремета трем людям: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко. Все подозреваемые были задержаны.

"Комментарии" писали, что в начале июля прошла акция "200 дней лжи". Активисты вышли в центр украинской столицы, чтобы поддержать Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко и Яну Дугарь. Причиной акций протеста стало заявление Нацполиции о том, что Шеремета готово к передаче в суд, а начать его рассмотрения суд сможет после того, как адвокаты подозреваемых ознакомятся с материалами.

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