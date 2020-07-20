На месте гибели Павла Шеремета установили памятный знак

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Татьяна Веремеева
В Киеве сегодня установили памятный знак в честь журналиста Павла Шеремета.
Мемориал появился на ул. Ивана Франко, на месте гибели журналиста, в
день четвертой годовщины смерти. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
Памятный знак выполнен в виде белого листа бумаги, на
котором внизу написано: "На этом месте 20 июля 2016 года погиб журналист".
Автором стал украинский художник и скульптор Назар Билык.
Память журналиста к мемориалу пришли почтить несколько
десятков человек, среди которых были коллеги и друзья журналиста.
О важности расследования и наказания виновных в смерти
Павла Шеремета высказался и президент Украины Владимир Зеленский. Глава
государства пообещал, что виновных обязательно накажут.
Напомнили о необходимости проведения тщательного расследования
и в посольстве США в Украине.
Напомним, журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года
в результате взрыва автомобиля. Он ехал на машине руководителя интернет-издания
"Украинская правда" Алены Притулы.
В декабре прошлого года полиция сообщила о подозрении в
покушении на Шеремета трем людям: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и
детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану
АТО Андрею Антоненко. Все подозреваемые были задержаны.
"Комментарии" писали, что в начале июля прошла акция
"200 дней лжи". Активисты вышли в центр украинской столицы, чтобы
поддержать Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко и Яну Дугарь. Причиной
акций протеста стало заявление Нацполиции о том, что Шеремета готово к передаче
в суд, а начать его рассмотрения суд сможет после того, как адвокаты
подозреваемых ознакомятся с материалами.
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