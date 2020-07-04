ФОТОФАКТ: Тысячи людей вышли в центр Киева в поддержку подозреваемых по делу Шеремета

Фото Эльдара Сарахмана, УП

В Киеве сегодня проходит акция "200 дней лжи". Активисты вышли в центр украинской столицы, чтобы поддержать Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко и Яну Дугарь, которых подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщает "Украинская правда".



В акции участвуют общественные активисты, волонтеры, военные, представители националистических организаций. Изначально они собрались в парке Шевченко, в котором состоялся концерт. Выступили музыканты, которые в качестве сцены использовали крышу автомобиля. Среди них были Кристина Панасюк, Тайна Риц, Алексей Бык.

После мероприятия в парке Шевченко не менее 2500 активистов направились к зданию Министерства внутренних дел. Уже под стенами МВД люди написали на асфальте "Хватит врать", а также зажгли файеры.

Позже активисты направились к Офису президента.

Причиной сегодняшних акций протеста стало заявление Нацполиции о том, что Шеремета готово к передаче в суд, а начать его рассмотрения суд сможет после того, как адвокаты подозреваемых ознакомятся с материалами.

Напомним, суд продлил подозреваемой в причастности к убийству Павла Шеремета Юлии Кузьменко меру пресечения в виде содержания под стражей.

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