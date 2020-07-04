ФОТОФАКТ: Тысячи людей вышли в центр Киева в поддержку подозреваемых по делу Шеремета

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Татьяна Веремеева
Фото Эльдара Сарахмана, УП
В Киеве сегодня проходит акция "200 дней лжи". Активисты вышли в центр
украинской столицы, чтобы поддержать Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко и Яну
Дугарь, которых подозревают в причастности к убийству журналиста Павла
Шеремета. Об этом сообщает "Украинская правда".
В акции участвуют общественные активисты, волонтеры, военные, представители
националистических организаций. Изначально они собрались в парке Шевченко, в
котором состоялся концерт. Выступили музыканты, которые в качестве сцены
использовали крышу автомобиля. Среди них были Кристина Панасюк, Тайна Риц,
Алексей Бык.
После мероприятия в парке Шевченко не менее 2500 активистов направились к зданию
Министерства внутренних дел. Уже под
стенами МВД люди написали на асфальте "Хватит врать", а также зажгли файеры.
Позже активисты направились к Офису
президента.
Причиной сегодняшних акций протеста стало заявление Нацполиции о том, что Шеремета готово к передаче в суд, а начать его рассмотрения суд сможет после того, как адвокаты подозреваемых ознакомятся с материалами.
Напомним, суд продлил подозреваемой в причастности к убийству Павла Шеремета Юлии Кузьменко меру пресечения в виде содержания под стражей.
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