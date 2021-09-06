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Суд рассмотрит дело о ранении митингующих на Институтской

Печерский районный суд Киева рассмотрит уголовное дело против офицера спецотряда

сегодня, 18:40
Автор:

Козлова Альбіна

Суд рассмотрит уголовное дело против офицера спецотряда "Омега". Об этом сообщают в пресс-службе Офиса Генерального прокурора.

Суд рассмотрит дело о ранении митингующих на Институтской

Будут судить офицера спецотряда "Омега", фото Прямой

Сейчас в Печерский районный суд Киева направили обвинительный акт относительно офицера спецотряда и борьбы с терроризмом "Омега". Известно, что подсудимый ранее служил в этом отряде пулеметчиком. Отряд подчинялся управлению Северного территориального Киевского командования внутренних войск Министерства внутренних дел (МВД).

Известно, что подозреваемый стрелял на поражение в участников акций протеста 20 февраля 2014 года на улице Институтской. Бывший офицер ранил двух человек, находившихся неподалеку от Октябрьского дворца и у выхода из станции метро "Крещатик".

Также известно, что подозреваемый действовал вместе со служащими так называемой "черной роты" Беркута. Милиционеры-спецназовцы надели балаклавы и амуницию и целились в безоружных митингующих для прекращения акций протеста.

Мужчину подозревают в превышении власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, совершении террористического акта, умышленных убийствах и покушениях на умышленные убийства, а также препятствовании проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций (часть 3 статьи 365 Уголовного кодекса (УК) Украины (в редакции от 07.04.2011) часть 3 статьи 258 УК Украины (в редакции от 21.09.2006); пунктах 1, 5, 12 части 2 статьи 115 УК Украины (в редакции от 05.11.2009) часть 2 статьи 15 пунктах 1, 5, 12 части 2 статьи 115 УК (в редакции от 05.11.2009), статьи 340 УК Украины).

Как сообщал портал "Комментарии", Шевченковский районный суд города вынес приговор по делу "беркутовцев" Виктора Эйсмонта и Владимира Мохони за разгон Майдана 30 ноября 2013 года.


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Источник: https://www.gp.gov.ua/ua/news?_m=publications&_t=rec&id=303319&fbclid=IwAR0UMcpJI7IsH9y32UdNHe3gL1O8CH07VdeHMdGW5BHp6HcnZusi0hUt8WQ
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