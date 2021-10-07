Строгий режим: за что украинца осудили в оккупированном Крыму

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Козлова Альбіна
Украинца незаконно приговорили к лишению свободы на срок свыше 6 лет. Мужчину отправят в колонию строгого режима в Симферополе. Об этом сообщила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Telegram.
Андрея Затхея осудили на 6,5 лет, фото из открытых источников
Такой приговор Андрею Затхею вынес судья так называемого "Верховного суда Крыма". Андрею сообщили о подозрении в том, что он якобы готовил диверсию на аннексированном полуострове. Однако омбудсмен считает, что все обвинения против мужчины не имеют оснований, а доказательства против украинца сфабриковано.
Теперь украинец будет отбывать наказание сроком в 6,5 лет. Известно, что украинца посадили в карцер в подвале, потому что он якобы нарушал режим в колонии. У Андрея травма позвоночника, он чувствует онемение конечностей и боли в спине.
Людмила Денисова отметила, что перемещение больного в карцер — это нарушение норм статьи 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Такое поведение с заключенным противоречит пункту 22, который прописан в стандартных правилах обращения с заключенными. Правила были одобрены в 1955 году членами Экономического и Социального Совета ООН.
Уполномоченная написала обращение к омбудсмену РФ Татьяне Москальковой. Украина требует предоставить украинцу медицинскую помощь и обеспечить ему нормальные условия.
Как сообщал портал "Комментарии", Эмине Джапарова напоминает ООН, как нарушаются права человека в Крыму. Члены Совета выслушали выступление Эмине Джапаровой, в котором она рассказала о преступлениях в отношении крымских татар, которые совершает Россия на оккупированном полуострове. Совместное заявление с осуждением этих преступлений и поддержкой Крымской платформы подписали представители 40 стран мира, среди которых США, Великобритания, Германия, Франция, Канада и другие.
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Обсуждения
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дЕНИ_сова
сегодня, 08:39
ТЫ УКРАИНЕЦ? ТАК КАКОГО ХЕРА ТЕБЯ ПОНЕСЛО НА оккупированный КРЫМ? ТАМ ВСЯ МРАЗЬ СОБРАЛАСЬ - ОТ ПРЕДАТЕЛЕЙ ДО ИДИОТОВ. ТЕПЕРЬ ВОТ САМ И ВОДИ КОЗУ. КОГДА ЕХАЛ, ПОМОЩИ И СОВЕТА НЕ СПРАШИВАЛ, А ТЕПЕРЬ, ЧТО? - ПОМОГИТЕ. СПИНКА БОЛИТ. ДУМАТЬ НУЖНО, ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ЧТО ТО ДЕЛАТЬ.
Брат
сегодня, 08:01
Да ладно врать.Если взяли именно его,значит было за что.Меня ж например не берут,хотч прожил почти всю жизнь.А денисовой давно пора сменить погоняло-на денисенко,например.