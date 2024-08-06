Старинный дом скрывал страшную тайну: в нем обнаружили скелет ребенка с веревкой на шее

29 июля появилась информация о жуткой находке в Великобритании. Рабочие во время ремонта дома в Бишоп-Окленде, графство Дарем, обнаружили под половыми досками странные человеческие останки. Позже выяснилось, что это скелет маленького ребенка. Теперь стали известны новые детали по делу – вероятно, на шее у ребенка была веревка.



В Великобритании обнаружили детский скелет под полом старого дома. Фото из открытых источников

Как сообщает BBC, следователям не удалось установить пол ребенка или точное время смерти, но указали, что его смерть подозрительна. В дело вмешались полицейские аналитики и детективы, проверяющие историю дома, где были обнаружены кости. Они пытаются выяснить, кто там когда-то жил.

Обнаруженные кости были замотаны в газету, которую удалось датировать 1910 годом. Таким образом, останки ребенка могли быть завернуты в бумагу и пролежать в доме более 100 лет. Специалисты также обнаружили несколько новых деталей, в частности: остатки веревки, которые были у ребенка на шее в момент смерти.

Также следователи установили, что это был доношенный ребенок, рожденный на 40-й неделе. Однако запланированы дальнейшие тесты, которые могут подтвердить это, в частности, проведение углеродной датировки.

"Доказательства свидетельствуют о том, что это произошло очень давно, что делает расследование обстоятельств чрезвычайно сложным, но мы все еще обязаны перед этим ребенком. Я сосредоточена на том, чтобы выяснить, кто этот ребенок, что произошло и как он оказался под полом дома. Я настроена на то, чтобы этого маленького ребенка похоронили должным образом", — сказала главная инспектор Мел Сазерленд.

Следователи пытаются найти записи об этом имуществе с 1900 по 1920 год, чтобы выяснить, кто там жил в то время. На данный момент известно, что эта собственность датируется викторианским периодом, и на определенном этапе в ней размещался церковный центр поддержки матери и ребенка.

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