Спецоперация в Харьковской области: изъято более трех тонн наркотиков (ФОТО, ВИДЕО)

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Вечканова Елена
В Харьковской области произошла спецоперация правоохранителей по ликвидации наркотрафика в регионе. За четверо суток полицейскими было изъято более трех тонн наркотических веществ. О событии сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.
В ходе спецоперации полицейские накрыли 43 наркопритона. Фото: МВД
Во время операции произошло 350 обысков, установлены личности 118 человек, которые так или иначе занимаются незаконным оборотом наркотиков и психотропных.
Также из нарколабораторий было изъято каннабис (около 80 кг), ацетилированный опий (свыше 80 л), психотроп "Альфа PVP" (30 кг), амфетамин (4 кг), метадон (2700 упаковок) и сильнодействующие опиоиды (2500 упаковок).
Как утверждают в правоохранительной структуре, предварительные подсчеты свидетельствуют — изъятые наркотики на "черном рынке" стоили бы почти 120 млн гривен.
Спецоперация планировалась и осуществлялась при содействии и участии оперативников Департамента борьбы с наркопреступностью, киберполицейских, бойцов спецподразделения "ТОР" и других представителей областного ГУНП Харьковщины. Всего харьковский наркорынок пытались "прикрыть" более 600 представителей закона.
Стоит отметить, что во время операции полицейские узнали о деятельности двух организованных преступных групп. Они продавали психотропы и метадон — через каналы в соцсетях, мессенджерах и специальных "интернет-магазинах". Дополнительно было ликвидировано 43 наркопритона.
Кроме того, сотрудники полиции разоблачили две преступные группы с признаками организованности. Одна из них "специализировалась" на изготовлении психотропного вещества "Альфа PVP". Свою продукцию трое сообщников реализовывали с помощью чат-бота в мессенджере.
Сейчас правоохранители проводят следственные действия. Задержанные 16 человек (по ст. 208 УПК Украины), вручены 63 подозрения.
Напомним, как сообщали "Комментарии", в начале 2021 на Львовщине полицейские остановили контрабанду тонны героина в страны Европейского Союза.
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