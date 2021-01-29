logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 29.01.2021

BTC/USD

37151.56

ETH/USD

1395.23

LTC/USD

141.61

НБУ 29.01.2021

USD/UAH

28.30

EUR/UAH

34.30

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество Криминал Спецоперация в Харьковской области: изъято более трех тонн наркотиков (ФОТО, ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Спецоперация в Харьковской области: изъято более трех тонн наркотиков (ФОТО, ВИДЕО)

Полицейские Харьковщины за несколько дней ликвидировали 7 подпольных лабораторий

сегодня, 15:46
Автор:

Вечканова Елена

В Харьковской области произошла спецоперация правоохранителей по ликвидации наркотрафика в регионе. За четверо суток полицейскими было изъято более трех тонн наркотических веществ. О событии сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Спецоперация в Харьковской области: изъято более трех тонн наркотиков (ФОТО, ВИДЕО)

В ходе спецоперации полицейские накрыли 43 наркопритона. Фото: МВД

Во время операции произошло 350 обысков, установлены личности 118 человек, которые так или иначе занимаются незаконным оборотом наркотиков и психотропных.

"В течение четырех суток полицейские ликвидировали 7 подпольных нарколабораторий, изъяли из незаконного оборота около 200 килограммов наркотических средств и психотропных веществ, что составляет около 300 000 доз, а также свыше 3 тонн прекурсоров для их изготовления", — рассказал о ходе операции глава Нацполиции Игорь Клименко.

Также из нарколабораторий было изъято каннабис (около 80 кг), ацетилированный опий (свыше 80 л), психотроп "Альфа PVP" (30 кг), амфетамин (4 кг), метадон (2700 упаковок) и сильнодействующие опиоиды (2500 упаковок).

Спецоперация в Харьковской области: изъято более трех тонн наркотиков (ФОТО, ВИДЕО) - фото 2
Спецоперация в Харьковской области: изъято более трех тонн наркотиков (ФОТО, ВИДЕО) - фото 3
Спецоперация в Харьковской области: изъято более трех тонн наркотиков (ФОТО, ВИДЕО) - фото 4
Спецоперация в Харьковской области: изъято более трех тонн наркотиков (ФОТО, ВИДЕО) - фото 5
Спецоперация в Харьковской области: изъято более трех тонн наркотиков (ФОТО, ВИДЕО) - фото 6

Как утверждают в правоохранительной структуре, предварительные подсчеты свидетельствуют — изъятые наркотики на "черном рынке" стоили бы почти 120 млн гривен.

Спецоперация планировалась и осуществлялась при содействии и участии оперативников Департамента борьбы с наркопреступностью, киберполицейских, бойцов спецподразделения "ТОР" и других представителей областного ГУНП Харьковщины. Всего харьковский наркорынок пытались "прикрыть" более 600 представителей закона.

Стоит отметить, что во время операции полицейские узнали о деятельности двух организованных преступных групп. Они продавали психотропы и метадон — через каналы в соцсетях, мессенджерах и специальных "интернет-магазинах". Дополнительно было ликвидировано 43 наркопритона.

Кроме того, сотрудники полиции разоблачили две преступные группы с признаками организованности. Одна из них "специализировалась" на изготовлении психотропного вещества "Альфа PVP". Свою продукцию трое сообщников реализовывали с помощью чат-бота в мессенджере.

Сейчас правоохранители проводят следственные действия. Задержанные 16 человек (по ст. 208 УПК Украины), вручены 63 подозрения.

Напомним, как сообщали "Комментарии", в начале 2021 на Львовщине полицейские остановили контрабанду тонны героина в страны Европейского Союза.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://mvs.gov.ua/ua/news/38360_U_rezultati_masshtabnoi_specoperacii_na_Harkivshchini_Nacpoliciya_viluchila_ponad_tri_tonni_narkotikiv_ta_prekursoriv___Igor_Klimenko.htm
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ