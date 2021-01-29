Спецоперация в Харьковской области: изъято более трех тонн наркотиков (ФОТО, ВИДЕО)

В Харьковской области произошла спецоперация правоохранителей по ликвидации наркотрафика в регионе. За четверо суток полицейскими было изъято более трех тонн наркотических веществ. О событии сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

В ходе спецоперации полицейские накрыли 43 наркопритона. Фото: МВД

Во время операции произошло 350 обысков, установлены личности 118 человек, которые так или иначе занимаются незаконным оборотом наркотиков и психотропных.

"В течение четырех суток полицейские ликвидировали 7 подпольных нарколабораторий, изъяли из незаконного оборота около 200 килограммов наркотических средств и психотропных веществ, что составляет около 300 000 доз, а также свыше 3 тонн прекурсоров для их изготовления", — рассказал о ходе операции глава Нацполиции Игорь Клименко.

Также из нарколабораторий было изъято каннабис (около 80 кг), ацетилированный опий (свыше 80 л), психотроп "Альфа PVP" (30 кг), амфетамин (4 кг), метадон (2700 упаковок) и сильнодействующие опиоиды (2500 упаковок).

Как утверждают в правоохранительной структуре, предварительные подсчеты свидетельствуют — изъятые наркотики на "черном рынке" стоили бы почти 120 млн гривен.

Спецоперация планировалась и осуществлялась при содействии и участии оперативников Департамента борьбы с наркопреступностью, киберполицейских, бойцов спецподразделения "ТОР" и других представителей областного ГУНП Харьковщины. Всего харьковский наркорынок пытались "прикрыть" более 600 представителей закона.

Стоит отметить, что во время операции полицейские узнали о деятельности двух организованных преступных групп. Они продавали психотропы и метадон — через каналы в соцсетях, мессенджерах и специальных "интернет-магазинах". Дополнительно было ликвидировано 43 наркопритона.



Кроме того, сотрудники полиции разоблачили две преступные группы с признаками организованности. Одна из них "специализировалась" на изготовлении психотропного вещества "Альфа PVP". Свою продукцию трое сообщников реализовывали с помощью чат-бота в мессенджере.

Сейчас правоохранители проводят следственные действия. Задержанные 16 человек (по ст. 208 УПК Украины), вручены 63 подозрения.

Напомним, как сообщали "Комментарии", в начале 2021 на Львовщине полицейские остановили контрабанду тонны героина в страны Европейского Союза.



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