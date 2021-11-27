Состоялось нападение на развлекательное заведение в Киеве - со слезоточивым газом и металлическими палками

Агентство Interfax-Украина сообщает о чрезвычайной ситуации, от которой пострадали посетители заведения и имущество владельцев. Полиция Киева фиксировала хулиганство.

Разбитое после нападения помещение - фото Facebook заведения

Информация об инциденте появилась на странице заведения Facebook. В нем указано, что около двух десятков человек напали на бар, расположенный на Верхнему валу в Киеве. Так как внутрь они ворваться не смогли, то совершали вандализм на близлежащей территории. Полиция задержала подозреваемых в нападении.

Около семи вечера ко входу заведения подошли трое мужчин, которые применили слезоточивый газ к двум охранникам. Впоследствии к ним присоединились еще 12 человек. Они били охранников телескопическим металлическим палкам и пытались помешать посетителям. Внутри заведения находилось 15 клиентов, трое музыкантов и еще трое помощников. Они успели закрыться в помещении, однако нападавшие начали крушить двери и бить окна, выкрикивали гомофобные и расистские лозунги.

Заведение обнародовало видеозаписи с камер наблюдения. Камеры зафиксировали людей с закрытыми лицами, разбивающих стулья на улице. Также на одном фото на фоне поломанной мебели демонстрируют QR-код с символикой организации Centuria – "группы организованной украинской молодежи". Кроме того, в Telegram-канале Союза культурных консерваторов "Катарсис" следят за развитием событий и предполагают, что нападение произошло из-за наркоторговли, которая, по неподтвержденным подозрениям, происходит на территории заведения.

Инцидент продолжался около пяти минут. После этого нападавшие скрылись. Еще через пять минут после этого прибыла охранная служба, а через 20 – полиция.

Полиция города Киев зафиксировала факт хулиганства и впоследствии задержала по приметам 12 человек. Полицейские их опросили, чтобы понять причастность к происшествию.

Владельцы заведения сообщают, что это уже второе нападение в течение последних трех недель. Предыдущее состоялось 6 ноября 2021 г., когда у бара находилось около 20-ти враждебно настроенных людей. Граждане препятствовали посетителям и разрисовывали стены разными лозунгами.

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