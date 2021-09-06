Сообщил о заминировании ЧАЭС: что известно об инциденте

Правоохранители наконец разыскали анонимного минера Чернобыльской атомной станции. Об этом сообщают в пресс-службе Министерства внутренних дел.



Украинец анонимно сообщил о заминировании ЧАЭС, фото Нацполиции

О заминировании ЧАЭС поступило электронное письмо еще 27 апреля вечером на электронный адрес Государственного специализированного предприятия "Чернобыльская атомная электростанция". В письме сообщалось, что на территории заложено взрывное устройство и произойдет взрыв.

На предприятии ввели чрезвычайный режим и были проведены обыски. К поискам взрывчатки привлекались спецподразделения Национальной полиции Украины, Службы безопасности, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. На предприятии не нашли взрывчатки.



Сейчас личность анонимного минера установили, к мужчине наведались полицейские. Оказалось, что мужчина проживает в городе Славутич, что в Вышгородском районе. В доме подозреваемого провели санкционированный обыск. Полицейские изъяли 23 жестких диска к компьютеру, три флеш-накопителя, планшет, ноутбук, два мобильных телефона, а также три коробки патронов калибра 4.5 мм к пистолетам. Изъятые вещи отправлены на экспертизу.

Мужчине объявят подозрение по части 1 статьи 259 Уголовного кодекса Украины. Следствие по делу о заведомо ложном сообщении об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности продолжается. Жителю Славутича грозит лишение свободы на срок от двух до шести лет.

Как сообщал портал "Комментарии", в Киевской области произошел взрыв котла на сахарном заводе. В результате которого пострадали 5 человек, у троих ожоги ног разной степени.



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