На Киевщине произошел взрыв на заводе: сколько людей пострадало

В поселке Гребенка, что в Белоцерковском районе, 5 сентября, произошел взрыв на заводе. Об этом сообщают в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Киевской области.



На Киевщине произошел взрыв на сахарном заводе, фото Нацполиции

Известно, что на сахарном заводе произошел паровой взрыв. Работники завода позвонили в скорую медицинскую помощь и сообщили о пострадавших. Пять человек получили травмы, двое из них госпитализированы в больницы Киева. Три человека госпитализированы в Белоцерковскую городскую больницу. Пока неизвестно насколько серьезные травмы и, вероятно, ожоги получили работники завода.



На место приехали следователи Белоцерковского районного управления полиции для выяснения обстоятельств. Предварительно, взрыв произошел в одном из котлов завода из-за неисправности.



Как сообщал портал "Комментарии", на складах воинской части в Жамбылской области Казахстана произошел пожар с последующими взрывами боеприпасов. Сообщается, в результате происшествия число жертв уже достигло 15 человек. Среди погибших есть сотрудники органов гражданской защиты. Саперы обнаружили бездыханное тело еще одного человека. На данный момент его личность устанавливается. Также продолжаются поиски еще одного пропавшего без вести.

Мы также сообщали, что в Болгарии на складе со взрывчаткой произошел пожар. Сообщается, что инцидент произошел на территории старого оружейного завода страны. В результате происшествия погиб один из сотрудников предприятия. Еще одному мужчине удалось спастись. На место инцидента поспешили сотрудники пожарной службы. Пожар возник на складе готовой продукции, примерные размеры которого составляют около 150 квадратных метров. О том, что стало причиной пожара, не сообщается.

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