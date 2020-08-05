Смертельное ДТП с Ефремовым: в тот вечер артист мог употреблять гашиш

В Пресненском суде Москвы, где проходит рассмотрения уголовного дела актера Михаила Ефремова, который стал участником смертельного ДТП, прокурор сообщил, что в машине актера обнаружены следы наркотического вещества - гашиша и гашишного масла. Об этом передает агентство ТАСС.

Так, по словам государственного обвинителя, в крови подсудимого были найдены следы кокаина и марихуаны, а в его машине — следы гашиша и гашишного масла. Также подтвердилось, что актер в момент аварии на Садовом кольце был в своей машине один, а его друзья и близкие прибыли на место аварии.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что артист Михаил Ефремов перестал раскаиваться за гибель водителя Сергея Захарова, в чей автомобиль врезался его внедорожник, а занял позицию защиты, указывая, что не помнит произошедшего.

"Как же я могу признать себя виновным, если я ничего не помню?" - сказал Ефремов, отвечая на вопрос судьи.

Ближайшая подруга артиста ресторатор и бизнесвумен Татьяна Беркович вступилась за товарища и рассказала общественности об ужасе в глазах Михаила в первые минуты после аварии на Садовом кольце.





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