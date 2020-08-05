kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 07.08.2020

BTC/USD

11894.52

ETH/USD

397.66

LTC/USD

60.19

НБУ 07.08.2020

USD/UAH

27.86

EUR/UAH

33.01

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество Криминал Смертельное ДТП с Ефремовым: в тот вечер артист мог употреблять гашиш
commentss НОВОСТИ Все новости

Смертельное ДТП с Ефремовым: в тот вечер артист мог употреблять гашиш

На судебном заседании в Пресненском суде прокурор озвучил результаты экспертизы материалов, взятых из автомобиля актера Михаила Ефремова, на которой он попал в ДТП

5 августа 2020, 16:36
Автор:

Екатерина Белоброва
Смертельное ДТП с Ефремовым: в тот вечер артист мог употреблять гашиш

В Пресненском суде Москвы, где проходит рассмотрения уголовного дела актера Михаила Ефремова, который стал участником смертельного ДТП, прокурор сообщил, что в машине актера обнаружены следы наркотического вещества - гашиша и гашишного масла. Об этом передает агентство ТАСС.

Так, по словам государственного обвинителя, в крови подсудимого были найдены следы кокаина и марихуаны, а в его машине — следы гашиша и гашишного масла. Также подтвердилось, что актер в момент аварии на Садовом кольце был в своей машине один, а его друзья и близкие прибыли на место аварии.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что артист Михаил Ефремов перестал раскаиваться за гибель водителя Сергея Захарова, в чей автомобиль врезался его внедорожник, а занял позицию защиты, указывая, что не помнит произошедшего.

"Как же я могу признать себя виновным, если я ничего не помню?" - сказал Ефремов, отвечая на вопрос судьи.

Ближайшая подруга артиста ресторатор и бизнесвумен Татьяна Беркович вступилась за товарища и рассказала общественности об ужасе в глазах Михаила в первые минуты после аварии на Садовом кольце.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!