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Главная Новости Общество происшествия "Смертельное ДТП с Ефремовым": подруга артиста выступила в его защиту
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"Смертельное ДТП с Ефремовым": подруга артиста выступила в его защиту

Ресторатор Татьяна Беркович рассказала о том, что увидела на месте ДТП, когда приехала к Михаилу Ефремову

сегодня, 14:54
Автор:

Екатерина Белоброва
"Смертельное ДТП с Ефремовым": подруга артиста выступила в его защиту

Владелица московских ресторанов и подруга народного артиста России Михаила Ефремова, которого будут судить за создание аварийной ситуации на трассе в центре Москвы, что повлекло смерть человека, Татьяна Беркович рассказала о первых минутах, когда приехала на место трагедии 8 июня.  Ее слова передает издание Лента.ру.

Так, по словам женщины, Ефремов, несмотря на свое состояние в момент аварии, выглядел удрученно и растерянно.

"Увидела Мишу в полицейской машине, он сидел на заднем сиденье. Подошла и спросила у него: "Ты как?" И увидела у него такой ужас на лице. Это был человек, который только что получил дубиной по голове", - делится воспоминаниями приятельница артиста.

Также Беркович рассказала, что по просьбу Ефремова поехала в больницу, куда был госпитализирован Сергей Захаров, чей автомобиль был протаранен внедорожником актера. В тот момент она не подозревала, что он умрет от полученных травм, а хотела предложить помощь на лечение. Москвичка возмутилась реакцией на смерть пострадавшего членов его семьи, которые на следующий день приняли участие в ток-шоу на центральных каналах, в то время как Ефремов находился в буквальной прострации.

"То, что сейчас с ним происходит, ужасно. Он человек творческой профессии, у него совершенно другая душевная организация. Тонкая, чувствительная. Для него эта внутренняя трагедия настолько сильна.... Плюс он растерян. Миша двое суток не мог даже толком говорить", - заключила его подруга.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что  на почве постоянного чувства вины за чужую смерть у артиста Михаила Ефремова произошел сердечный приступ.





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