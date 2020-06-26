Михаил Ефремов перенес приступ

В ночь на 26 июня у известного российского актера Михаила Ефремова случился сердечный приступ. Об сообщают российские средства массовой информации.

По словам адвоката Ефремова Эльмана Пашаева, актер отказался вызывать скорую помощь.

"Я ушел от него где-то в полночь. Если только начнет ухудшаться здоровье, сразу рекомендовал ему вызвать скорую помощь. Надеюсь, он прислушается к моим словам", - сказал адвокат.

Напомним, Михаил Ефремов пребывает под домашним арестом. Актера обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшее за собой смерть человека. После данного происшествия актера даже хотели лишить звания народного артиста России.

Сам Ефремов заявил, что отмазываться не будет. "Не знаю, как и какими словами просить прощения у семьи Сергея Захарова. Но я всё равно прошу. Хотя знаю, что не простят. Я, конечно, помогу всеми средствами, если примут. Если поймут, может быть, потом, что это не попытка откупиться, а попытка искупить", — сказал Ефремов. Позже появились результаты экспертизы о вменяемости. Согласно ее заключению, актер психических отклонений не имеет. Однако сообщается, что он признался в употреблении алкоголя и наркотиков.









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