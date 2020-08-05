Ефремов в суде не признал вину за ДТП, потому что ничего не помнит

Ефремов прибыл в суд. Фото: РБК

В России сегодня, 5-го августа, проходит судебное заседание по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Подозреваемый заявил, что ничего не помнит и не признал свою вину, - сообщают российские СМИ.

Сообщается, что в Пресненском суде Москвы, где проходит судебное заседание по делу, актер вину не признал.

"Как же я могу признать себя виновным, если я ничего не помню?" - сказал актер.

При этом, он уточнил, что ему понятно предъявленное обвинение.

Добавим, что интересы актера представляет адвокат Эльман Пашаев. Сторону потерпевших – брата и сына погибшего Сергея Захарова, Александр Добровинский. Так, адвокат заяви, что готовит гражданский иск с суммой компенсации. По словам Добровинского, это будет "интересная цифра".

В ходе слушания инспектор, оформлявший ДТП, подтвердил, что именно Ефремов находился за рулем авто в момент аварии. Прокурор сообщил, что актер превысил скорость на 25 км/ч, потеряв контроль над машиной.

В СМИ сообщают, что в суде Ефремов обратился к адвокату Добровинского, указав тому на оскорбления. По словам актера, тот в прошлый раз на камеры сказал, что Ефремов "подхрюкивал" в зале суда.

"Мне как болельщику "Спартака" это не обидно, но троих моих несовершеннолетних детей дразнят! – сказал подозреваемый. - Мои несовершеннолетние дети, когда ходят на спорт, общаются с друзьями, которые смотрят телевизор. А там показывают материалы дела, где я якобы признал свою вину. Прошу суд сделать замечание".

Напомним, суд продлил до 22 января 2021 года домашний арест Ефремову в рамках дела о ДТП со смертельным исходом.

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