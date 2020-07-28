Защита Ефремова оттягивает дату предварительного заседания

Защита актера Михаила Ефремова попросила перенести дату предварительного слушания по делу о смертельном ДТП. Об этом сообщает "Газета. Ру" со ссылкой на адвоката артиста Эльмана Пашаева.

По словам защитника, суд назначен на 29 июля. Однако в это время оба адвоката Ефремова уезжают из Москвы в командировку.

По этой причине защита направила ходатайство в Пресненский суд Москвы с просьбой перенести заседание на срок после 5 августа.

Как ранее сообщали "Комментарии", гражданская жена Сергея Захарова, который скончался после госпитализации с места ДТП, когда в него врезался внедорожник актера Михаила Ефремова, обратилась в суд с требованием признать ее одной из потерпевших наравне с родственниками погибшего.

Так, по словам адвоката Михаила Ефремова Эльмана Пашаева, женщина, не имеющая юридического и кровного родства с Захаровым убеждена, что имеет право претендовать на свое участие в судебном процессе как потерпевшая на основании их фактического брака. При этом он отметил, что законодательство России явно не на ее стороне в этом вопросе.









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