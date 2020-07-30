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Суд принял решение по делу Ефремова

Михаил Ефремов ближайшие полгода проведет под домашним арестом

сегодня, 17:09
Автор:

Владимир Лавский
Суд принял решение по делу Ефремова

Пресненский суд Москвы продлил до 22 января следующего года домашний арест актеру Михаилу Ефремову в рамках дела о ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой на пресс-секретаря Пресненского суда Москвы Лелу Кокая.
"Пресненским районным судом Москвы продлен срок содержания под домашним арестом в отношении Михаила Ефремова на шесть месяцев с момента поступления уголовного дела в суд", - рассказала собеседница агентства.
Таким образом, срок домашнего ареста установлен до 22 января.
Так, по словам адвоката Михаила Ефремова Эльмана Пашаева, женщина, не имеющая юридического и кровного родства с Захаровым убеждена, что имеет право претендовать на свое участие в судебном процессе как потерпевшая на основании их фактического брака. При этом он отметил, что законодательство России явно не на ее стороне в этом вопросе.



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