Шокирующее убийство в Тернополе: майор застрелил сержанта из-за романа с женой

Майор произвел шесть выстрелов в главного сержанта одного из пограничных отрядов из-за ревности. Это произошло после того, как майор "застукал" военнослужащего со своей женой в одной из гостиниц Тернополя.



В Тернополе майор убил сержанта из-за ревности. Фото из открытых источников

Спикер Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона Юлия Шевченко рассказала о трагическом случае в Тернополе, где произошло убийство военнослужащего пограничной службы. По ее словам стрельба проходила 21 июля около 3 часов ночи.

"Майор одной из воинских частей произвел несколько выстрелов из пистолета в 25-летнего военнослужащего пограничной службы. От полученных пулевых ранений последний погиб на месте. Конфликт возник на почве ревности", — сообщила Юлия Шевченко.

Как сообщает местное издание "Тернополяны", майор выстрелил шесть раз из закрепленного за ним пистолета "Glok-17" в главного сержанта пограничного отряда. Также тернопольские СМИ указывают, что инцидент произошел в одной из гостиниц города по улице Степана Будного, где мужчина обнаружил измену жены с военнослужащим.

Полиция принимает решение об избрании меры пресечения для майора в виде содержания под стражей, а также готовит ему подозрение в умышленном убийстве.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили российскую агентуру в Одессе, работавшую на ФСБ. Следствие выяснило, что в ее состав входили украинские военные, которые передавали данные о военных объектах в Одесской области.

Также "Комментарии" писали, что советник руководителя Офиса президента и бывший народный депутат Сергей Лещенко назвал "убийцу" украинского языковеда Ирины Фарион. По словам представителя Зеленского, к этому была причастна Россия.